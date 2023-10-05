Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hoạt động của 25.241 người Anh đăng ký tham gia chương trình sức khỏe dài hạn ở Anh. Đặc biệt, nghiên cứu tập trung vào những người cho biết họ không tập thể dục vào thời gian rảnh.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoạt động thể chất thường xuyên dưới 10 phút cũng có thể giúp ngăn ngừa tử vong sớm. Đây là những gì trang web y tế và sức khỏe Health Day đưa tin vào ngày 2/10 (giờ địa phương) dựa trên bài báo của các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney, Australia, đăng trên tạp chí Lancet Public Health số tháng 10/2023.

Matthew Amadi, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Y và Sức khỏe Đại học Sydney, đồng thời là đồng tác giả của bài báo, cho biết những hoạt động thể chất này không phải là loại bài tập đòi hỏi phải mặc đồ thể thao và giày thể thao.

Các nhà nghiên cứu theo dõi chuyển động của những người đeo một thiết bị giám sát trong khoảng thời gian 10 giây. Kết quả là, họ phát hiện ra rằng ngay cả hoạt động thể chất ngắn nhưng cường độ cao dưới 10 phút cũng làm giảm đáng kể các cơn đau tim và đột quỵ , cũng như tử vong do mọi nguyên nhân.

Hoạt động thể chất liên quan trong nghiên cứu này là hoạt động thể chất ngắn hạn, cường độ mạnh trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như chơi với trẻ em, làm vườn hoặc làm việc nhà. Matthew Amadi cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng những lợi ích sức khỏe của các hoạt động dựa trên việc tập thể dục cũng có thể đạt được thông qua các hoạt động hàng ngày. Đây là một kết quả đặc biệt tốt đối với những người trưởng thành không thể hoặc không tham gia tập thể dục thường xuyên."

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mặc dù thời gian hoạt động ngắn cũng có lợi cho sức khỏe, nhưng thời gian tập thể dục càng lâu thì sức khỏe của người tham gia càng tốt. So với những người hoạt động thể chất chưa đầy một phút, những người di chuyển thường xuyên từ 5 đến 10 phút đã giảm 52% nguy cơ tử vong sớm và giảm 41% nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Những người di chuyển thường xuyên cứ sau 3 đến 5 phút, có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 44% và nguy cơ đau tim và đột quỵ thấp hơn 38%. Những người di chuyển từ 1 đến 3 phút có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 34% và nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ thấp hơn 29%.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng cường độ hoạt động rất quan trọng. Những người bị hụt hơi hơn 15% thời gian (khoảng 10 giây mỗi phút) khi hoạt động mạnh dường như được hưởng lợi nhiều nhất. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng lợi ích sức khỏe xuất hiện khi thời gian hoạt động dưới một phút bao gồm ít nhất 15% chuyển động mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà nghiên cứu Matthew Amadi cho biết: “Bạn không nhất thiết phải hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng nếu bạn có thể thực hiện các hoạt động thường ngày theo từng đợt với một chút nỗ lực hoặc tốc độ kéo dài vài phút mỗi lần, bạn có thể thu được những lợi ích về sức khỏe. Tất nhiên, tập thể dục ở cường độ mạnh có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn".

Matthew Amadi giải thích rằng những phát hiện của nghiên cứu này có thể xảy ra vì tất cả các loại hoạt động đều có lợi cho sức khỏe tim mạch: “Hoạt động ngắn với cường độ vừa phải hoặc mạnh có thể dẫn đến những thích ứng bảo vệ tim mạch, chẳng hạn như cải thiện huyết áp và kiểm soát lượng đường trong máu, cơ tim khỏe hơn và giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể”.

Tiến sĩ Catherine Benziger, thành viên ủy ban phòng ngừa của Đại học Tim mạch Mỹ, cho biết: “Mọi người thường nghĩ rằng phải mua những thiết bị đắt tiền để tập thể dục, nhưng bạn không cần bất kỳ thiết bị nào để khiêu vũ, làm vườn hay dắt chó đi dạo.

Bạn chỉ cần mở cửa và bước ra ngoài, nhảy múa theo một bài hát trong khi dọn dẹp, lau nhà di chuyển trong khi xem quảng cáo trên TV là những hoạt động thể chất hàng ngày được xác định trong nghiên cứu này”.