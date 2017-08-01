Những ngày hè nóng nực, có một cốc chè đậu đen hay một cốc nước đậu đen thêm một ít đá quả là cách giải nhiệt không chê vào đâu được. Chính vì vậy, rất nhiều chị em chuẩn bị nước đậu đen, đặc biệt là làm đậu đen rang hãm lấy nước sẵn tại nhà để uống thường xuyên sau khi đi làm về hoặc uống vào buổi sáng.

Cùng với đậu xanh, đậu đen cũng được sử dụng như là một vị thuốc quý trong Đông y với rất nhiều tác dụng chữa bệnh. Kể cả danh y Tuệ Tĩnh cũng đã từng giới thiệu nhiều phương thuốc làm từ đậu đen để trị bệnh, chẳng hạn như chứng tiêu khát do thận hư bằng cách dùng đậu đen và thiên hoa phấn với lượng bằng nhau, đem tán nhỏ, làm thành viên để uống với nước sắc từ đậu đen. Nói chung, tác dụng tuyệt vời của đậu đen rang hãm lấy nước thì khỏi bàn cãi.

Bước 1: Rửa sạch đậu đen, loại bỏ các hạt hỏng, hạt lép.

Bước 2: Chờ cho đậu ráo nước, cho vào chảo rang với ngọn lửa vừa tới. Khi đậu có màu vàng và mùi thơm thì tắt bếp, đồ ra rổ để nguội. Chị em có thể cho đậu đen đã rang vào hộp kín để dùng nhiều lần.

Bước 3: Mỗi khi muốn uống, hãy lấy một ít đậu đen rang cho vào ấm và đun sôi trong khoảng 10 phút. Hoặc bạn cũng có thể cho một dúm nhỏ đậu đen vào cốc nước nóng, ngâm trong vòng 7 đến 8 phút rồi uống.

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Lưu ý khi làm đỗ đen rang hãm lấy nước uống

Mặc dù có nhiều tác dụng nhưng rang đỗ đen hãm lấy nước uống cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chị em làm không đúng cách. Dưới đây là một số lưu ý rất quan trọng.

Không nên lạm dụng ăn/uống nước đậu đen liên tục vì như thế sẽ dẫn tới mất cân bằng dinh dưỡng. Đặc biệt, những ai muốn dùng nước đậu đen rang giảm cân thì cũng không nên ngày nào cũng uống, nhất là khi không bổ sung thêm các thực phẩm khác. Bất kỳ cái gì quá cũng đều dẫn những tới những rủi ro khó lường trước.

Đậu đen rang hãm lấy nước thích hợp cho việc giải nhiệt nhưng không nên cho quá nhiều đường để tránh lạnh bụng, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Không nên bỏ vỏ vì vỏ của đậu đen mới có tác dụng chính trong việc giải độc. Nếu đậu đã đãi vỏ thì chỉ là món ăn dinh dưỡng, các lợi ích như giải độc và giải nhiệt sẽ bị mất hết.

Tránh ngâm hoặc đun đậu đã rang quá lâu vì sẽ khiến hạt đậu nhừ, lên men. Nên chọn loại đậu đen mướt, tròn hạt, ruột xanh lòng. Không nên chọn hạt có bụi trắng bám quanh vì như thế thì nghĩa là đậu đã bị mọt.

Đậu đen rang hãm lấy nước là cách giải nhiệt và chăm sóc sức khỏe được rất nhiều người yêu thích vào mùa hè. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nên uống loại nước này. Để có hiệu quả tốt nhất, nên luân phiên sử dụng và uống một tuần 2 đến 3 lần là đủ.