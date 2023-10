2. Nguyên nhân dẫn đến bạch cầu tăng cao

Lượng bạch cầu duy trì vừa đủ trong cơ thể giúp chống lại sự xâm nhập và tấn công của các vi khuẩn gây hại, giúp tăng sức đề kháng của tế bào. Có nhiều nguyên nhân khác nhau làm gia tăng số lượng bạch cầu trong máu:

- Yếu tố di truyền: Nếu các thành viên trong gia đình bạn có tiền sử bạch cầu tăng cao, khả năng cao bạn cũng sẽ bị nhiễm căn bệnh này.

- Rối loạn di truyền: Thường gặp ở các bệnh nhân Down, hội chứng Bloom, Fanconi,...

- Nhiễm trùng máu: Đây được xem là nguyên nhân phổ biến của bệnh tăng bạch cầu cao. Lượng bạch cầu lúc này sẽ tăng cao đột ngột khi cơ thể bị nhiễm trùng để bảo vệ cơ thể.

- Điều trị ung thư: Quá trình hóa trị hoặc xạ trị cũng là lý do khiến bạch cầu tăng cầu.

Bên cạnh đó, các yếu tố khác như sử dụng thuốc lá, tiếp xúc nhiều hóa chất nguy hiểm, làm việc trong môi trường bức xạ,... cũng dẫn đến bệnh bạch cầu tăng cao.

Bạch cầu tăng cao có thể gây nguy hiểm khi cơ thể mắc thêm các bệnh nhiễm trùng hoặc các bệnh lý khác đang diễn tiến nặng

3. Triệu chứng của bệnh bạch cầu tăng cao

Những dấu hiệu từ nhẹ đến nghiêm trọng có thể cho chúng ta biết mức độ nguy hiểm của bệnh tình. Nên theo dõi cơ thể thường xuyên để thăm khám bác sĩ kịp thời.

- Cơ thể cảm thấy mệt mỏi thường xuyên, cân nặng giảm không rõ nguyên do, cảm giác khó chịu, bứt rứt, căng thẳng khi di chuyển,…

- Sốt nhiều, lâu khỏi, có hiện tượng khó thở, yếu cơ.

- Xuất hiện các vết bầm tím hoặc vết thương khó lành.

- Chảy máu cam đột ngột không rõ nguyên nhân.

Nếu có những triệu chứng như trên kéo dài, hãy đến cơ sở y tế uy tín xét nghiệm máu để kiểm tra lượng bạch cầu của cơ thể.

4. Bạch cầu tăng cao có sao không và cách điều trị ra sao?

Khi cơ thể có những triệu chứng của bệnh bạch cầu tăng cao, bạn cần nhanh chóng đến bệnh viện để thăm khám. Bác sĩ sẽ cho bạn xét nghiệm máu và xác định nguyên nhân gây bệnh. Nếu lượng bạch cầu tăng do viêm nhiễm, bạn cần tập trung chữa trị dứt điểm cho bộ phận bị nhiễm trùng và sử dụng thuốc kháng sinh để chống nhiễm trùng.

Khi tình trạng viêm nhiễm được chữa khỏi thì số lượng bạch cầu sẽ ổn định trở lại. Lúc đó, hãy bổ sung cho cơ thể thêm các chất như vitamin B9 và B12, sắt vào chế độ ăn uống nếu có dấu hiệu bị thiếu máu.

5. Chế độ ăn uống cho người mắc bệnh bạch cầu tăng cao

Bệnh bạch cầu tăng cao có thể được cải thiện bằng cách xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bạn hãy bổ sung vào bữa ăn của mình những loại thực phẩm như:

- Bí ngô: lượng Vitamin A trong bí ngô giúp cơ thể tái tạo nhiều protein và lượng tiểu cần cần thiết, từ đó lượng hồng cầu trong máu cũng sẽ tăng lên. Bạn có thể dùng bí ngô để nấu cháo, nấu chè, nấu sữa để sử dụng hàng ngày.

- Củ dền: loại quả này có tác dụng làm cải thiện và giúp tăng nhanh số lượng hồng cầu ở trong máu. Người bệnh có thể dùng củ dền để uống, làm súp, nấu cháo,... Việc thay đổi cách chế biến sẽ giúp thực đơn đa dạng hơn và không bị nhàm chán.

- Các loại hải sản: nhóm thực phẩm này chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể trong quá trình sản xuất hồng cầu. Tôm, cá, cua, hàu,... là những thức ăn nên bổ sung trong bữa ăn hàng ngày để giúp lượng hồng cầu tăng lên.

- Củ cải: trong củ cải chứa nhiều sắt và các loại Vitamin, khoáng chất có khả năng giúp cơ thể sản sinh ra nhiều hồng cầu, giúp tăng cường hoạt động hấp thụ và vận chuyển tốt oxy trong máu.

- Các loại thịt đỏ: lượng chất sắt có nhiều trong các loại thịt đỏ, đây là chất có hỗ trợ rất tốt đối với quá trình tái tạo hồng cầu đã bị mất khi bệnh và giúp cơ thể sản sinh ra những tế bào hồng cầu mới.

- Rau má: loại rau này không chỉ kháng viêm tốt mà nó còn giúp các hồng cầu bị tổn thương sẽ được tái tạo lại nhanh chóng và hiệu quả. Bạn có thể ăn sống, nấu canh hoặc ép lấy nước uống.

6. Bệnh bạch cầu cao không nên ăn gì?

Đối với người mắc bệnh bạch cầu tăng cao có những loại thực phẩm cần kiêng vì nó có khả năng sản sinh bạch cầu nhiều hơn, điều này khiến cho tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Sau đây là một số loại thực phẩm người bạch cầu cao không nên ăn:

- Tỏi: Tỏi có thể làm tăng số lượng bạch cầu vì chúng tạo ra đề kháng chống lại vi khuẩn, tăng cường hệ miễn dịch. Vì thế, chỉ nên ăn tỏi khi lượng bạch cầu của cơ thể đã trở lại bình thường.

- Trà xanh: quá trình sản sinh bạch cầu sẽ diễn ra nhanh chóng do các hợp chất oxy hóa có trong trà xanh khá nhiều.

- Vitamin C: những người bị bạch cầu cao không nên tiêu thụ quá nhiều vitamin C do loại vi chất này giúp cơ thể sản sinh nhiều lượng bạch cầu trong máu.

- Sữa chua: Trong sữa chua có chứa nhiều probiotic giúp cải thiện và làm tăng số lượng bạch cầu trong máu, chính điều này nên người bị bạch cầu cao nên hạn chế sử dụng loại thực phẩm này.

7. Biện pháp phòng tránh bạch cầu tăng cao

Nên lưu ý những điều sau đây sẽ góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tăng bạch cầu:

- Duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên rửa tay để tránh nhiễm trùng hoặc các bệnh do ký sinh trùng.

- Bỏ thói quen hút thuốc lá.

- Uống thuốc đầy đủ theo chỉ định của bác sĩ.

- Giảm thiểu căng thẳng và các áp lực trong cuộc sống. Tự cân bằng cảm xúc của bản thân không nên vui buồn quá độ.

- Hạn chế tiếp xúc với những yếu tố khiến bạn bị dị ứng.

- Thăm khám bác sĩ khi cơ thể có những biểu hiện bất thường.

Tóm lại, đa phần các trường hợp bạch cầu tăng cao là một phản ứng tự vệ của cơ thể với các tình trạng nhiễm trùng hoặc viêm nhiễm nên đây không phải là tình trạng đáng báo động. Tuy nhiên, đối với các trường hợp tăng bạch cầu do bệnh lý nguy hiểm khác như ung thư bạch cầu hoặc các loại bệnh ung thư khác. Vì thế, khi cơ thể có dấu hiệu bất thường thì hãy đi khám ngay để được bác sĩ chẩn đoán chính xác và tìm cách kiểm soát triệu chứng, điều trị bệnh thích hợp.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi đã giúp bạn biết được nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị bệnh bạch cầu tăng cao. Chúc bạn đọc luôn vui vẻ, khỏe mạnh, thành công trong công việc và cuộc sống.