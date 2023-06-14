Bôi kem peel da mua trên mạng, cô gái 26 tuổi mặt bỏng rát, bong tróc như da rắn

Sức khỏe 14/06/2023 07:37

Thành viên Hội da liễu Việt Nam cho biết vừa tiếp nhận điều trị cho nữ bệnh nhân H.P (26 tuổi, trú tại Cổ Nhuế - Hà Nội).

Theo thông tin từ VTC News, chị H.P (26 tuổi, trú tại Cổ Nhuế - Hà Nội) chia sẻ do da có mụn ẩn, lỗ chân lông to, xuất hiện sẹo lõm, tự ti về ngoại hình nên lên mạng tìm hiểu phương pháp cải thiện làn da. Biết đến biện pháp peel da giúp trị mụn, mờ sẹo hiệu quả từ quảng cáo của một spa, Phương đặt mua liệu trình giá 2 triệu đồng, cùng lời đảm bảo sẽ có làn da đẹp mịn màng như da em bé sau peel.

Sau một ngày bôi thuốc, da cô xuất hiện tổn thương đỏ, đau rát và kéo dài. Cô gái 26 tuổi nhắn tin hỏi spa thì được nhân viên bán kem tư vấn sản phẩm nguồn gốc từ thiên nhiên (rễ cây) sẽ gây bỏng da, rát nhẹ và đặc biệt càng bong tróc nhiều thì càng tốt.

Sau hai tuần, da của chị P. ngày càng đỏ, rát, từng mảng da thẫm màu loang lổ khắp mặt.

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành - Thành viên Hội da liễu Việt Nam - người trực tiếp thăm khám cho P. thông tin, cô gái đến phòng khám trong tình trạng da bị viêm kích ứng, tăng sắc tố do peel da quá sâu bằng các chất có tác dụng lột tẩy mạnh. Peel da đang được nhiều chị em áp dụng và nó thực sự mang lại hiệu quả tốt cho da, nhưng dưới sự giám sát của bác sĩ. Thời gian gần đây nhiều chị em tới khám là nạn nhân của phương pháp này vì thiếu kiến thức.

Bôi kem peel da mua trên mạng, cô gái 26 tuổi mặt bỏng rát, bong tróc như da rắn - Ảnh 1
Sau hai tuần, da P. ngày càng đỏ, rát, từng mảng da thẫm màu loang lổ khắp mặt - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, nguyên lý peel da là sử dụng các hoạt chất lành tính như BHA, AHA, retinol, TCa, có tác dụng chăm sóc và làm đẹp da, tác động vào bề mặt -  thượng bì. Sau quá trình bôi, các lớp tế bào chết, lớp sừng già cỗi sẽ dần dần được loại bỏ và thay vào đó là các tế bào da mới sẽ được hình thành và nuôi dưỡng một cách tự nhiên.

Tuỳ thuộc vào hoạt chất, nồng độ và thời gian thì peel da sẽ có tác động đến các lớp da khác nhau.  Khi peel da không đúng, chị em có thể rơi vào biến chứng bỏng da, viêm da, tăng sắc tố, da mỏng, đôi khi để lại sẹo thâm vĩnh viễn…

Bôi kem peel da mua trên mạng, cô gái 26 tuổi mặt bỏng rát, bong tróc như da rắn - Ảnh 2
Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

 

Bác sĩ Tiến Thành khuyến cáo người dân cần có chế độ chăm sóc da và chọn lựa phương pháp trẻ hóa da, phục hồi làn da lão hoá phù hợp, không sử dụng các hoạt chất không rõ nguồn gốc, kem trộn… Đặc biệt không tự ý mua sản phẩm hoặc nghe người thân chia sẻ vì mỗi loại da, mỗi tình trạng da sẽ có những sản phẩm, những chỉ định phù hợp. 

Trong trường hợp muốn thực hiện kỹ thuật làm đẹp da, người dân cần đến các cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa da liễu để được bác sĩ hướng dẫn, tư vấn, tránh tiền mất, tật mang…

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