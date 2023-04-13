Bộ Y tế: Nguyên nhân số ca mắc COVID-19 bất ngờ tăng nhanh

Sức khỏe 13/04/2023 16:47

Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại trong hơn 1 tuần gần đây.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế - cho biết việc đánh giá tình hình dịch COVID-19 sẽ dựa trên 3 yếu tố. Trong đó đáng chú ý là biến thể phụ Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ. Người ta nhận thấy nó có đặc tính lây lan nhanh, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về tăng ca nặng. Những nơi có tăng ca nặng là do số mắc tăng tương ứng. Một điểm cần lưu ý là đặc tính hiệu quả của vắc xin trong phòng lây nhiễm với biến thể Omciron còn hạn chế, tuy nhiên khả năng phòng chuyển nặng, nhập viện, tử vong thì hiệu quả.

“Trên nền những người đã tiêm chủng, đã mắc COVID-19 thì Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá hầu hết hơn 90% đối với người trong quần thể, người dân có miễn dịch - do vắc xin hoặc do mắc phải. Chính yếu tố này làm các trường hợp khi mắc phải có biểu hiện nhẹ hơn, ít hoặc không có triệu chứng. Trên đối tượng nguy cơ cao như người có miễn dịch giảm, người lớn tuổi, người mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai sẽ có nguy cơ cao hơn dễ dẫn đến nặng, nhập viện, tử vong”, TS Lân nói.

 

Nhận định về tình hình dịch hiện nay, GS Lân cho biết ca mắc tại khu vực phía Bắc chiếm ưu thế do đang ở thời điểm giao mùa của thời tiết. Dịch bệnh sẽ gia tăng nếu không kiểm soát đầy đủ.

“Số liệu Bộ Y tế công bố hằng ngày là số hiện mắc chứ không phải số tích lũy. Về cấp độ dịch, dựa trên đánh giá toàn diện, không chỉ bao gồm số mắc, tử vong, độ bao phủ vắc xin, đáp ứng thu dung điều trị mà phải đánh giá tổng thế. Với số mắc hiện nay, đánh giá sơ bộ tất cả hiện đang màu xanh, không vượt qua cấp độ 1, tình hình dịch đang kiểm soát dù số mắc tăng, kể cả có tăng cục bộ nơi này nơi kia nhưng hiện dịch được kiểm soát chặt chẽ”, GS Lân nhấn mạnh.

Bộ Y tế: Nguyên nhân số ca mắc COVID-19 bất ngờ tăng nhanh - Ảnh 1
Bộ Y tế cho biết, số ca mắc COVID-19 tại khu vực phía Bắc chiếm ưu thế do đang ở thời điểm giao mùa của thời tiết - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, để kiểm soát dịch hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành đẩy mạnh tăng cường rà soát cấp độ dịch và công bố rõ ràng để người dân biết các biện pháp phòng chống, không hoang mang nhưng không được chủ quan.

Bên cạnh đó, các địa phương phải theo dõi sát số liệu, đẩy mạnh tăng cường rà soát cấp độ dịch và công bố rõ ràng cho người dân biết để phòng, chống. Ở cấp độ dịch xã phường sẽ phát hiện sớm nhất, gọn nhất, khoanh vùng nhanh nhất, xử lý dịch tại nguồn, không để ảnh hưởng tới vùng khác, ảnh hưởng tới sự phát triển xã hội. Điều đó phụ thuộc lớn vào địa phương, tránh tạo sự hoang mang, cùng với cấp độ dịch là biện pháp phòng chống của địa phương.

Bộ Y tế: Nguyên nhân số ca mắc COVID-19 bất ngờ tăng nhanh - Ảnh 2
Để phòng tránh dịch bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng và tại địa điểm - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nâm

Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành theo dõi sát tình hình, đánh giá cấp độ dịch, lên kịch bản ứng phó kịp thời. Giám sát tại cửa khẩu, trong các bệnh viện và tại cộng đồng để sớm phát hiện ca lây nhiễm cũng như biến chủng mới, không để dịch bùng phát. Cơ sở y tế cũng đảm bảo thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao. Thúc đẩy tiêm vắc xin, nhất là cho các nhóm dễ chuyển nặng.

Để phòng tránh dịch bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng và tại địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

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