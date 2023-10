Bộ Y tế: Nguyên nhân số ca mắc COVID-19 bất ngờ tăng nhanh

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế - cho biết việc đánh giá tình hình dịch COVID-19 sẽ dựa trên 3 yếu tố. Trong đó đáng chú ý là biến thể phụ Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ. Người ta nhận thấy nó có đặc tính lây lan nhanh, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về tăng ca nặng. Những nơi có tăng ca nặng là do số mắc tăng tương ứng. Một điểm cần lưu ý là đặc tính hiệu quả của vắc xin trong phòng lây nhiễm với biến thể Omciron còn hạn chế, tuy nhiên khả năng phòng chuyển nặng, nhập viện, tử vong thì hiệu quả.

“Trên nền những người đã tiêm chủng, đã mắc COVID-19 thì Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá hầu hết hơn 90% đối với người trong quần thể, người dân có miễn dịch - do vắc xin hoặc do mắc phải. Chính yếu tố này làm các trường hợp khi mắc phải có biểu hiện nhẹ hơn, ít hoặc không có triệu chứng. Trên đối tượng nguy cơ cao như người có miễn dịch giảm, người lớn tuổi, người mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai sẽ có nguy cơ cao hơn dễ dẫn đến nặng, nhập viện, tử vong”, TS Lân nói.