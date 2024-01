Theo Vinmec, bệnh dại là bệnh do một loại virus tấn công hệ thống thần kinh trung ương. Virus dại chủ có ở trong nước bọt của động vật máu nóng như chó, mèo, dơi,... Bệnh dại lây truyền từ động vật sang người, người có nguy cơ mắc bệnh dại khi bị chó, mèo cắn

Hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị cho bệnh dại, vì vậy khi virus dại tấn công lên thần kinh trung ương thì nguy cơ tử vong lên tới 100%. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có hơn 59000 người chết mỗi năm do bệnh dại, nguyên nhân chủ yếu là do chó cắn.

Bệnh dại vô cùng nguy hiểm. Ảnh: Internet

Do đó, cách phòng ngừa dại hiệu quả nhất là tiêm phòng ngừa dại cho động vật nuôi, và tiêm vắc-xin ngừa dại ở người. Khi bị chó mèo cắn, cần rửa vết thương ngay bằng xà phòng và nước. Đó là cách tốt nhất để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Sau đó, đến ngay cơ sở y tế để được tiêm vắc-xin phòng ngừa bệnh dại càng sớm càng tốt. Tốt nhất là trước 24 giờ sau khi bị cắn, vì tiêm càng muộn thì hiệu quả càng giảm.