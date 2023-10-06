7 dấu hiệu đáng sợ cho thấy cơ thể đã hình thành cục máu đông, điều số 3 là ai cũng không nên bỏ qua

Sức khỏe 06/10/2023 09:39

Khi cục máu đông hình thành trong cơ thể, chúng ta sẽ khó thở, mệt mỏi tột độ không thể giải thích được và thậm chí đổ mồ hôi lạnh.

Cục máu đông được hình thành khi các thành phần máu đông lại cục bộ trong mạch máu hoặc tim. Máu của một người khỏe mạnh không đông lại trong mạch máu. Tuy nhiên, cục máu đông hình thành khi nội mô mạch máu bị tổn thương, viêm nhiễm hoặc có những bất thường như xơ cứng động mạch, ứ đọng máu hoặc tăng khả năng đông máu. 

Khi cục máu đông xuất hiện, nó sẽ thu hẹp hoặc chặn mạch máu ở khu vực đó, ngăn chặn hoặc ngừng hoàn toàn lưu lượng máu. Nếu cục máu đông xuất hiện ở động mạch tim thì đó là nhồi máu cơ tim, nếu xảy ra ở não thì đó là cục máu đông não. Nếu cục máu đông trôi nổi khắp cơ thể và lắng đọng trong phổi, nó có thể gây tắc mạch phổi, làm tăng nguy cơ tử vong. Hãy cùng điểm qua 7 triệu chứng thường gặp khi xuất hiện cục máu đông trong cơ thể chúng ta.

7 dấu hiệu đáng sợ cho thấy cơ thể đã hình thành cục máu đông, điều số 3 là ai cũng không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mệt mỏi cực độ không rõ nguyên nhân

Nếu các triệu chứng mệt mỏi hoặc kiệt sức tột độ đột nhiên xảy ra, đó có thể được coi là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe. Những triệu chứng này xảy ra khi cục máu đông hình thành ở cánh tay, chân, não, bụng hoặc ngực.

Khó thở 

Nếu cục máu đông di chuyển đến phổi, các triệu chứng như khó thở có thể xảy ra. Khó thở cùng với ho dai dẳng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm phổ biến nhất của tắc mạch phổi. Nếu nghi ngờ thuyên tắc động mạch phổi, bạn nên đến bệnh viện ngay.

7 dấu hiệu đáng sợ cho thấy cơ thể đã hình thành cục máu đông, điều số 3 là ai cũng không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đau ngực kèm khó thở

Thuyên tắc phổi là tình trạng cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch sâu nằm ở chân, di chuyển đến mạch máu phổi qua tâm nhĩ phải và tâm thất phải và làm tắc nghẽn mạch máu phổi. Một trong những triệu chứng của thuyên tắc phổi là đau ngực và khó thở. Đau ngực khiến khó thở sâu. Những triệu chứng này không chỉ báo hiệu nguy cơ tắc mạch phổi mà còn báo hiệu sự hiện diện của cục máu đông xung quanh tim, cho thấy nguy cơ đau tim tăng cao.

Cơ thể sốt và đổ mồ hôi lạnh

Nếu cục máu đông hình thành trong thận, các triệu chứng như sốt và đổ mồ hôi lạnh có thể xuất hiện. Khi chức năng thận suy giảm do cục máu đông… khiến cơ thể khó loại bỏ chất thải, có thể dẫn đến huyết áp cao hoặc suy thận.

Choáng váng và chóng mặt

Nếu đau ngực và khó thở xảy ra cùng lúc, bạn có thể cảm thấy hoa mắt và chóng mặt. Triệu chứng này là một trong những dấu hiệu của cục máu đông.

7 dấu hiệu đáng sợ cho thấy cơ thể đã hình thành cục máu đông, điều số 3 là ai cũng không nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng nhịp tim

Một dấu hiệu cảnh báo khác của thuyên tắc phổi là mạch đập nhanh. Nếu nhịp tim của bạn tăng đột ngột cùng với đau ngực, khó thở hoặc ho dai dẳng, bạn nên nhanh chóng đi kiểm tra sức khỏe. 

Đau bắp chân kéo dài vài ngày

Khi cục máu đông hình thành ở chân sẽ gây đau bắp chân. Cảm giác như bị chuột rút nên rất dễ bỏ qua. Tuy nhiên, cần thận trọng vì có thể do huyết khối tĩnh mạch sâu. Chuột rút cơ bắp có thể xuất hiện đột ngột và chỉ kéo dài vài phút, nhưng cơn đau bắp chân do cục máu đông có thể phát triển dần dần và kéo dài trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

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Vì sao có hiện tượng thiếu máu lên não, triệu chứng thế nào?

Dấu hiệu thiếu máu não, đặc biệt là giai đoạn đầu và tiến triển khá mờ nhạt nên nhiều người bệnh còn thờ ơ, chủ quan. Điều này khiến cho bệnh tiến triển gây biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

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Từ khóa:   huyết khối cục máu đông rối loạn đông máu

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