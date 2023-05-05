3 bài tập 'cứu tinh' cho người bận rộn, cải thiện sức khỏe tinh thần lại ngừa được nhiều bệnh tật

Sức khỏe 05/05/2023 06:36

Mặc dù bận rộn cũng đừng quên nâng cao sức khoẻ, hãy luôn yêu thương, chăm sóc bản thân của mình nhé.

Khi bạn bị rối loạn sức khỏe tinh thần, điều đầu tiên là tìm cách điều trị thích hợp thông qua tham khảo ý kiến ​​​​của bác sĩ chuyên khoa, nhưng song song với đó, việc tập thể dục cũng rất hữu ích. Theo tạp chí sức khỏe Health của Mỹ, 3 bài tập dưới đây đặc biệt hiệu quả trong việc chống trầm cảm.

1. Chạy bộ

Không thể phủ nhận rằng chạy là một bài tập có lợi cho sức khỏe. Nó giúp kiểm soát cân nặng bằng cách tiêu thụ calo, cải thiện chức năng tổng thể của cơ thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh khác nhau bao gồm cả bệnh tim. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chạy bộ chỉ 5 phút mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ.

Chạy bộ cũng có hiệu quả trong việc cải thiện tâm trạng. Điều này là do các chất dẫn truyền thần kinh serotonin và norepinephrine, giúp bạn cảm thấy dễ chịu, liên tục được tiết ra trong và sau khi chạy. Thực tế là các chuyển động lặp đi lặp lại như chạy gây ra một loại hiệu ứng thiền định cũng là một lý do tại sao nó hữu ích cho sức khỏe tâm thần.

Theo một bài báo đăng trên 'Tạp chí Tâm thần học & Khoa học thần kinh', các bài tập như chạy bộ tạo ra các tế bào thần kinh mới trong não giống như thuốc chống trầm cảm và làm giảm chứng rối loạn trầm cảm nặng.

Việc có được một giấc ngủ ngon sau khi chạy bộ cũng là một lý do tại sao nó giúp cải thiện sức khỏe tinh thần. Một giấc ngủ ngon giúp cải thiện trí nhớ, giảm mức độ căng thẳng và giúp ngăn ngừa trầm cảm.

3 bài tập 'cứu tinh' cho người bận rộn, cải thiện sức khỏe tinh thần lại ngừa được nhiều bệnh tật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tour đi bộ trong rừng 

Môi trường thân thiện với thiên nhiên có tác dụng xoa dịu tinh thần. Có báo cáo cho rằng sống gần hoa và cây cối giúp giảm lo âu. Thực vật tiết ra những chất hóa học đặc biệt để làm chậm quá trình phân hủy và những chất hóa học này có tác dụng làm dịu tâm trạng của con người.

Theo một bài báo của nhóm nghiên cứu Nhật Bản đăng trên Tạp chí Sức khỏe Môi trường và Y tế Dự phòng, ngay cả khi bạn đi bộ trong rừng 20 phút, mức độ căng thẳng của bạn vẫn thấp hơn so với khi bạn ở trong thành phố.

Một bài báo nghiên cứu tương tự đã được xuất bản trong 'Tạp chí Quy hoạch Cảnh quan và Đô thị'. Người ta nói rằng 50 phút đi bộ tập thể dục trong môi trường thân thiện với thiên nhiên có tác dụng làm giảm mức độ lo lắng và cải thiện trí nhớ.

3 bài tập 'cứu tinh' cho người bận rộn, cải thiện sức khỏe tinh thần lại ngừa được nhiều bệnh tật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Yoga 

Theo một bài báo nghiên cứu đăng trên 'Tạp chí E-CAM', yoga có tác dụng làm dịu các vấn đề về tinh thần như trầm cảm, lo lắng và tức giận. Người ta giải thích rằng yoga có thể là một liệu pháp bổ trợ để điều trị chứng trầm cảm.

Theo một nghiên cứu khác chứng minh hiệu quả của yoga, 25 trong số 35 người tham gia thí nghiệm cho thấy mức độ căng thẳng và các triệu chứng lo lắng giảm sau khi bắt đầu tập yoga.

Yoga có lợi cho sức khỏe ở chỗ nó tăng cường sức mạnh cho các cơ cốt lõi của cơ thể và tăng tính linh hoạt tổng thể của cơ thể. Ngoài ra, tập trung vào hơi thở của bạn là một lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe tinh thần của bạn. Tập trung hoàn toàn vào hơi thở của bạn và lặp lại những hơi thở sâu để làm dịu tâm trí của mình.

3 bài tập 'cứu tinh' cho người bận rộn, cải thiện sức khỏe tinh thần lại ngừa được nhiều bệnh tật - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   cách giảm trầm cảm cách giảm căng thẳng điều trị rối loạn tâm thần

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