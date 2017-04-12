"Yêu" phải biết điều này mới "lên đỉnh" và thăng hoa được cho cả đôi bên

Sống khỏe 12/04/2017 21:52

Không biết điều này "chuyện ấy" của vợ chồng bạn hiếm khi thăng hoa lại bị đau và khó chịu - các cặp đôi hãy chú ý.

Cơ âm đạo quá chật

Cơ âm đạo quá chật hay còn gọi là co thắt âm đạo cũng gây đau khi giao hợp. Stress cũng có thể là một trong các nguyên nhân khiến chị em bị chứng bệnh này. Đây là một triệu chứng khá nguy hiểm bởi nó làm giảm niềm vui trong đời sống tình dục. Các chuyên gia sức khỏe khuyên phụ nữ trong trường hợp này nên hạn chế căng thẳng, thực hiện các bài tập cơ bắp sàn khung chậu.

'Yêu' phải biết điều này mới 'lên đỉnh' và thăng hoa được cho cả đôi bên - Ảnh 1

Quan hệ tình dục sai vị trí

Bạn được biết về rất nhiều tư thế, vị trí và cảm thấy nó thật táo bạo, muốn áp dụng vào đời sống chăn gối của hai vợ chồng, nhưng hãy lưu ý, không phải thứ gì bạn nhìn thấy trên tranh ảnh, hoặc nghe mô tả cũng phù hợp với thể trạng của chính mình.

Nếu vợ chồng bạn đang thử một tư thế mà bạn cảm thấy quá đau đớn khi bắt đầu, tốt nhất hãy nói ra với đối phương để dừng lại nếu không muốn phải đối diện với những hậu quả đáng tiếc.

Rối loạn chức năng tình dục

Mặc dù điều này không phải quá phổ biến nhưng một số phụ nữ (thường là ở độ tuổi thiếu niên hoặc 20 tuổi) hay gặp một số vấn đề rối loạn được gọi là co thắt âm đạo. Các cơ âm đạo co thắt bất giác trong quá trình quan hệ tình dục và làm cho sự xâm nhập trở nên đau đớn.

Ngoài ra, việc đau khi quan hệ cũng có thể là do các sợ thần kinh xung quanh âm hộ bị tác động. Rất may những điều này hoàn toàn có thể được khắc phục thông qua việc sử dụng thuốc và giảm đau.

Kích cỡ của hai bên không tương thích

Khi đối tác nam giới có “cậu nhỏ” tương đối lớn, “bộ phận” của đôi bên không tương thích về kích cỡ sẽ gây đau khi có quan hệ tình dục. “Cậu nhỏ” quá khủng, khi xâm nhập sẽ làm cho nữ giới rất đau và điều này chỉ có thể giảm đi phần nào khi phụ nữ được kích thích đủ độ.

U xơ tử cung cũng gây đau khi quan hệ

Cơn đau nhói và sau đó đau nhiều hơn khi giao hợp có thể là dầu hiệu của u xơ tử cung. Trong nhiều trường hợp u xơ tử cung có thể co lại hoặc tự tiêu biến và không gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu bạn được chẩn đoán u xơ tử cung và bị đau khi quan hệ, hãy nói chuyện với bác sĩ để có phương pháp điều trị phù hợp.

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