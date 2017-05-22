Vì sao dù thích hay ghét bạn cũng phải ăn ngay hành tây sau khi đọc xong bài này?

Sống khỏe 22/05/2017 15:55

Cải thiện tim mạch, điều hòa huyết áp, ngừa ung thư...là những lợi ích tuyệt vời khi bạn ăn hành tây mỗi ngày.

Vì sao dù thích hay ghét bạn cũng phải ăn ngay hành tây sau khi đọc xong bài này? - Ảnh 1
Có vô số lợi ích khi ăn hành tây mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Hành tây là một thực phẩm khá quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Nó chứa lượng chất dinh dưỡng rất có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, hành tây rất giàu lưu huỳnh, vitamin C, B6, axit folic, crom, canxi, chất xơ…có khả năng giúp cơ thể ngăn ngừa và điều trị nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Sau đây là một số lợi ích khi ăn hành tây không phải ăn cũng biết:

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hành tây có khả năng giảm cholesterol và triglycerides trong cơ thể. Ngoài ra, hợp chất lưu huỳnh đóng vai trò như một chất làm loãng máu tự nhiên, giúp ngăn ngừa sự kết tụ tiểu cầu. Quercetin có khả năng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách ngăn ngừa sự hình thành mảng bám và giảm nguy cơ đau tim hiệu quả.

Điều trị các vấn đề liên quan đến hô hấp

Hành tây có tác dụng chống viêm, giảm hen suyễn, viêm phế quản giúp quá trình hô hấp dễ dàng hơn. Ngoài ra, thực phẩm này cũng có tác dụng ngăn ngừa ho, cảm lạnh, cúm, hắt hơi và chảy nước mũi.

Chống lại một số bệnh do thực phẩm gây ra

Hành tây có tính kháng khuẩn cao. Do đó, nó có thể điều trị một số bệnh do thực phẩm gây ra khi nhiễm vi khuẩn. Các dưỡng chất thực vật của hành tây giúp giảm nguy cơ viêm loét dạ dày.

Điều trị táo bón

Hành tây chứa các chất xơ có thể hòa tan. Do đó, ăn thực phẩm này mỗi ngày sẽ giúp phòng ngừa và điều trị táo bón hiệu quả.

Điều trị bệnh lao

Vì sao dù thích hay ghét bạn cũng phải ăn ngay hành tây sau khi đọc xong bài này? - Ảnh 2
Ăn hành tây mỗi ngày giúp điều trị bệnh lao hiệu quả - Ảnh minh họa: Boldsky

Thực phẩm này có tính kháng khuẩn và sát khuẩn rất cao. Nó có thể vô hiệu hóa vi khuẩn gây bệnh lao và ngăn ngừa bệnh hiệu quả. Để hành tây phát huy hết tác dụng, bạn nên kết hợp thực phẩm này với muối.

Kích thích sản xuất sữa mẹ

Hành tây có tác dụng giúp sản phụ tăng tiết sữa. Bạn có thể kết hợp hành tây để chế biến nhiều món ăn khác nhau như salad, sandwich hoặc xào chung với thịt bò…

Điều trị thiếu máu

Hành tây chứa lượng sắt cao, có tác dụng cao trong việc điều trị thiếu máu.

Chống ung thư

Hàm lượng cao các dưỡng chất thực vật như disulphide, trisulphide, cepaene và quercetin có trong hành tây có tác dụng giảm viêm và chống ung thư hiệu quả.

Ngoài những lợi ích trên, ăn hành tây mỗi ngày cũng giúp kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giải độc, điều hòa huyết áp hiệu quả. Do đó, các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày.

Nguồn: Boldsky

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