Uống ngay ly nước này khi mới ngủ dậy để thanh lọc cơ thể, làm sạch ruột già trong 1 ngày

Sống khỏe 24/04/2017 16:26

Nước uống thanh lọc ruột này bao gồm các nguyên liệu đơn giản, giúp điều trị táo bón, đào thải các chất thừa và chất độc tích tụ lại trong cơ thể.

Ruột già (đại tràng) là một cơ quan quan trọng trong việc loại bỏ các chất thừa khỏi cơ thể. Vì vậy, việc bảo vệ ruột già luôn khỏe mạnh là rất cần thiết. Chúng ta cần thường xuyên thực hiện các biện pháp thanh lọc để giúp ngăn ngừa các cơn đau, khó chịu và cải thiện tiêu hóa.

Biện pháp thanh lọc tại nhà dưới đây không chỉ giúp làm sạch ruột già mà còn toàn bộ cơ thể. Nó bao gồm những thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp cải thiện sức khỏe như gừng, muối biển, chanh và táo. 

Táo là một thực phẩm rất bổ dưỡng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ cần 1 quả táo mỗi ngày, bạn sẽ không bao giờ phải đi khám bác sĩ. Trong khi đó, nước cốt chanh có khả năng thanh lọc cực mạnh. Gừng cũng có giúp tăng cường chức năng ruột già và làm giảm đầy bụng. Ngoài ra, muối biển giúp đào thải độc tố và chất thải khỏi cơ thể cũng như cải thiện chức năng tiêu hóa.

Biện pháp này cũng rất hiệu quả để điều trị táo bón, đào thải các chất thừa và chất độc tích tụ lại trong cơ thể. Tuy nhiên, chỉ nên thực hiện vào cuối tuần, khi bạn có thể ở nhà thường xuyên vì loại nước này có thể khiến bạn phải đi vệ sinh nhiều.

Sau đây là cách pha chế nước uống thanh lọc ruột bằng chanh, gừng và táo.

Thành phần:

1/2 ly nước ép táo nguyên chất

2 muỗng canh nước cốt chanh tươi

1 muỗng café nước ép gừng

1/2 muỗng café muối biển

1/2 ly nước ấm

Công thức làm nước uống thanh lọc cơ thể, làm sạch ruột già hiệu quả
Gừng, muối biển, chanh và táo đều là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thanh lọc ruột già. Ảnh: Internet.

Cách làm:

Cho ½ ly nước vào nồi, đun cho ấm rồi lấy ra khỏi bếp.

Sau đó, cho muối biển vào, khuấy đều.

Cho thêm nước cốt chanh, nước ép gừng và táo vào rồi khuấy đều một lần nữa.

Cách sử dụng:

Uống nước này vào buổi sáng khi bụng còn đói, ngay khi vừa thức dậy.

Uống thêm 1 ly nữa trước khi ăn trưa.

Bạn nên uống thêm một ly vào buổi chiều, vào lúc 6-7 giờ tối.

Có thể uống 8 ly mỗi ngày thay cho nước vì nó không hề có tác dụng phụ.

Công thức làm nước uống thanh lọc cơ thể, làm sạch ruột già hiệu quả
Nước uống này làm từ các nguyên liệu tự nhiên nên bạn có thể thường xuyên uống để thanh lọc ruột già mà không phải lo về các tác dụng phụ. Ảnh: Internet.

Lưu ý: Những người bị tiểu đường, đang mang thai hoặc dị ứng không nên uống loại nước này, hoặc phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Chỉ nên áp dụng biện pháp này trong 1 ngày nhưng nếu muốn, bạn vẫn có thể uống lại sau mỗi tuần. Phương pháp này sẽ cho hiệu quả ngay tức thì. Cơ thể sẽ không còn độc tố và hệ tiêu hóa được cải thiện.

*Thông tin mang tính tham khảo

(Nguồn: Healthiestalternative)

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