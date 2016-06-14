Uống 1 ly này rồi đi ngủ, điều kì diệu sẽ đến với sức khỏe vào sáng hôm sau

Hầu hết mọi người đi ngủ đều trải qua nhiều cảm giác khó chịu với dạ dày vì phải vật lộn để tiêu hóa thức ăn trong khi ngủ. Đó là lí do nhiều người mắc chứng ợ nóng, thức giấc nửa đêm và trào ngược axit, theo loveinspireamaze.

May mắn thay, có một công thức tự nhiên giúp khắc phục các triệu chứng trên một cách nhanh chóng và vô cùng đơn giản. Gừng, nghệ và nước cốt dừa là sự kết hợp tuyệt vời giúp chống lại ợ nóng, trào ngược axit và giúp bạn ngủ ngon hơn.

Nước cốt dừa cung cấp cho bạn nhiều chất béo có tác động lành mạnh và kháng sinh tốt giúp giải quyết các vấn đề về tiêu hóa gây ra bởi một số loại vi khuẩn.

Củ nghệ là một chất chống viêm mạnh mẽ, nó sẽ làm giảm bớt các vấn đề tiêu hóa, bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa và ngăn ngừa viêm loét trong dạ dày.

Tiêu đen là một sự bổ sung giúp tăng cường hiệu lực của nghệ, để hỗ trợ sự hấp thu của curcumin có trong nghệ.

Mật ong chứa nhiều các amin và axit amin, men, vitamin, khoáng chất giúp đẩy mạnh sức đề kháng của cơ thể, giúp bạn ngủ ngon hơn.

Chuẩn bị:

2 chén nước cốt dừa

1 muỗng cà phê bột nghệ

1 muỗng cà phê bột gừng

¼ muỗng cà phê bột tiêu đen

1 muỗng canh mật ong

Thực hiện:

Cho các nguyên liệu ngoại trừ mật ong vào một tô lớn, khuấy đều rồi cho vào nồi đun sôi. Khi hỗn hợp bắt đầu sôi, vặn nhỏ lửa và đun trong vòng 5 phút thì tắt bếp.

Cho hỗn hợp ra cốc, để nguội dần rồi cho mật ong vào khuấy đều. Tốt nhất, uống ngay khi hỗn hợp còn hơi ấm.

Sau khi uống chừng 30 phút, bạn sẽ có một giấc ngủ ngon và quên đi các triệu chứng khó chịu ở dạ dày vào sáng hôm sau.

Chúc bạn sống vui khỏe.

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