Tuyệt chiêu hướng dẫn sử dụng cốc nguyệt san an toàn nhất

Cốc nguyệt san cách dùng

Cách dùng cốc nguyệt san chuẩn nhất

Cách đặt cốc nguyệt san:

- Đầu tiên chúng ta cần đứng và gác một chân lên bệ cao, nên đứng giang rộng hai chân và hơi khuỵu gối xuống, hoặc ngồi dựa lưng vào tường ở tư thế squat.

- Tiếp đó là cách gấp cốc nguyệt san, gấp chữ C bằng cách dùng tay gấp cốc nguyệt san theo hình dẹt rồi gấp đôi lại hoặc gấp chữ V bằng cách dùng ngón tay trỏ ấn một bên cốc lõm xuống, gấp hai bên thành cốc lại.

- Cuối cùng là cách đặt cốc nguyệt san: đẩy cốc vào xương mu một góc 45 độ, sau đó từ từ buông tay, cốc nguyệt san sẽ tự động bung ra. Bạn bóp nhẹ phần đáy cốc và xoay nhẹ một vòng để cốc bung đều và vừa khít với âm đạo.

Cách lấy cốc nguyệt san ra ngoài:

Lặp lại tư thế như khi đặt cốc vào. Dùng tay bóp nhẹ đáy cóc, nhẹ nhàng lấy ra ngoài theo chiều ngang. Lưu ý tránh lấy cốc nghiêng để không bị đổ ra ngoài.

Thời gian sử dụng cốc nguyệt san và vệ sinh:

Dùng trong 6 đến 12 tiếng tùy vào lượng kinh nguyệt và rửa cốc ít nhất 2 lần/ngày bằng dung dịch nước vệ sinh phụ nữ, tuyệt đối không dùng xà phòng hoặc chất tẩy rửa vì rất dễ gây kích ứng cho âm đạo.

Vệ sinh cốc nguyệt san để đảm bảo an toàn

Cốc nguyệt san có an toàn không?

- Thứ 1 điều mà ai cũng nhìn thấy là cốc nguyệt san gọn nhẹ, thoải mái hẳn so với băng vệ sinh.

- Thứ 2 là sẽ không lo tràn băng vì lượng máu nằm gọn trong cốc.

- Thứ 3 là hạn chế được mùi hôi từ máu và vi khuẩn xâm nhập tạo ra nhờ chất lỏng không bị tiếp xúc với không khí bên ngoài. Từ đó không có nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc bị nấm vùng kín.

- Thứ 4 là tuy nhỏ mà có võ, dung tích của cốc nguyệt san chứa được gấp đôi so với băng vệ sinh siêu thấm.

-Thứ 5 là cốc nguyệt san giúp cân bằng độ pH trong âm đạo, giữ lại vi khuẩn có lợi do băng vệ sinh thấp thụ các dịch trong âm đạo theo cùng kinh nguyệt nên ảnh hưởng độ pH.

Sử dụng cốc nguyệt san có tác hại gì không?

- Không đặt cốc nguyệt san vào được: khi bạn gấp cốc sai, tư thế ngồi không đúng, kích thước cốc quá to, mua nhầm loại cốc dỏm, cứng, không có độ đàn hồi, bạn không thả lỏng cơ thể khi đặt cốc và tâm lý lúng túng chưa quen sẽ rất dễ rơi vào tình trạng không cho cốc nguyệt san vào được.

- Khó khăn trong việc lấy cốc ra ngoài: khi bạn lấy cốc sai cách hoặc quá căng thẳng sẽ gây ra hiện tượng cốc không di chuyển ra ngoài được, sẽ nhiều bạn hoang mang khi không lấy ra được.

- Máu trong cốc đổ ra ngoài trong khi lấy cốc: khi bạn chưa có kinh nghiệm thì chắc hẳn sẽ bị ít nhất một lần không cẩn thận để cốc bị đổ khi lấy ra. Không sao nhé, qua lần thứ 2 thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản.

- Rách màng trinh: cốc nguyệt san được đặt sâu trong âm đạo khoảng 5cm nên rất có thể ảnh hưởng đến màng trinh của bạn gái. Vì thế, nếu bạn chưa quan hệ, bạn nên lưu ý vấn đề này khi lựa chọn cốc nguyệt san bạn nhé.

- Bị dị ứng: khi mua nhầm loại cốc dỏm, trôi nổi trên thị trường mà không rõ nguồn gốc xuất xứ thì khả năng bị dị ứng với chất liệu là không thể tránh khỏi. Loại tốt có qua kiểm nghiệm của bộ y tế. Khi có dấu hiệu nổi mụn nước hay gặp tình trạng sốc phản vệ như khó thở, sưng môi, tim đập nhanh, tức ngực…cần đến bác sĩ để kiểm tra.

- Quên cốc nguyệt san trong âm đạo: nếu để quên quá 12 tiếng mà quên mất lấy ra sẽ làm gia tăng các bệnh phụ khoa.

Lấy cốc nguyệt san ra ngoài đúng cách để không bị rò rỉ

- Rò rỉ khi đặt không khít: để không bị rò rỉ máu ra ngoài do miệng cốc chưa được bung hết để bám vào âm đạo khi bạn đặt sai cách thì bạn cần lưu ý khi cho cốc vào âm đạo nên cầm cuống cốc xoay nhẹ một vòng để cốc được bung ra hẳn. Thỉnh thoảng, bạn nên kiểm tra xem máu có bị rủ ra ngoài không nhé.

- Nhiễm khuẩn do vệ sinh không sạch: nhiễm khuẩn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Vì vậy cần tiệt trùng cốc bằng nước ấm hoặc ngâm trong dung dịch vệ sinh phụ nữ. Thông thường người ta hay cho nước vào cốc tiệt trùng ròi quay trong lò vi sống khoảng 5 phút, sau đó lấy ra lau khô cốc. Không để cốc nguyệt san trong toilet quá lâu vì toilet là môi trường ẩm thấp có nhiều vi khuẩn gây hại xâm nhập. Khi đặt cốc nguyệt san vào âm đạo cần rửa sạch tay.

- Đau rát khi sử dụng: việc dùng sai hướng dẫn và thiếu kinh nghiệm sẽ gây khó khăn cho các chị em khi đưa và lấy cốc ra, dẫn đến tình trạng lo lắng và có cảm giác đau rát khi sử dụng. Tất cả là do chị em phụ nữ đặt cốc quá cao, tức là quá sâu âm đạo khiến thành cốc chạm vào cổ tử cung gây đau nhói, co bóp nhẹ hoặc mua phải loại có cuống cốc quá dài hay kích cỡ không vừa, quá to hoặc quá bé, chất liệu quá cứng và không có độ đàn hồi. Nếu dùng cốc nguyệt san quá nhỏ thì dễ bị tràn, dùng loại quá to thì dễ gây đau rát. Do đó tìm mua một loại phụ hợp, chất lượng tốt là điều cần thiết.

Chọn mua cốc nguyệt san chất lượng để không ảnh hưởng đến sức khỏe

Đó là câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi sử dụng cốc nguyệt san có tác hại gì không? Nếu nói về sự bất tiện và lợi ích sau khi đúc kết từ bài viết hướng dẫn sử dụng cốc nguyệt san thì rõ ràng những điều tốt mà sản phẩm này mang lại khá nhiều. Chỉ cần bạn mua đúng loại cốc có chất lượng tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kích cỡ vừa vặn và sử dụng đúng cách thì sẽ có cảm giác dùng như không dùng, xóa tan nỗi lo lắng vào những ngày đèn đỏ.