Trộn gừng với những nguyên liệu rẻ tiền này rồi đắp, cơn đau lưng khó chịu biến mất trong '1 nốt nhạc'

Sống khỏe 05/07/2018 17:01

Đau lưng vì lười vận động, ngồi yên một tư thế trong thời gian dài hay do hành kinh... sẽ biến mất nhanh chóng mà chẳng cần thuốc nếu bạn sử dụng gừng theo cách này.

Gừng là một loại gia vị giúp tăng hương vị món ăn quen thuộc với mọi người. Trong Đông y, gừng còn được xem là thảo dược trị bệnh cực kỳ hữu hiệu và thường được sử dụng trong nhiều bài thuốc khác nhau.

Trộn gừng với những nguyên liệu rẻ tiền này rồi đắp, cơn đau lưng khó chịu biến mất trong '1 nốt nhạc' - Ảnh 1
Gừng có nhiều công dụng chữa bệnh tuyệt vời đã được khoa học chứng minh - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, loại gia vị này có khả năng chữa dứt điểm những cơn đau lưng cực kỳ hiệu quả và không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Đây là một cách điều trị tự nhiên đơn giản và rất tốt cho sức khỏe, bạn tuyệt đối không nên bỏ qua, nhất là những người làm việc văn phòng hoặc phụ nữ hay đau lưng do hành kinh.

Trộn gừng với những nguyên liệu rẻ tiền này rồi đắp, cơn đau lưng khó chịu biến mất trong '1 nốt nhạc' - Ảnh 2
Nhân viên văn phòng, người già, phụ nữ trong những ngày 'đèn đỏ' thường phải chịu đựng những cơn đau lưng dai dẳng - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều nghiên cứu, một số thành phần trong gừng có khả năng tiêu viêm, giảm sưng đau, phòng chống oxy hóa… Do đó, loại gia vị này là phương pháp điều trị đau lưng tự nhiên rất tốt được các chuyên gia khuyên dùng.

Dùng gừng theo cách này "thổi bay" cơn đau lưng

Gừng ngâm rượu trắng

Gừng tươi rửa sạch, đập nhỏ sau đó bạn cho vào hũ sạch để ngâm với rượu trắng, đậy nắp kín. Để ngâm khoảng nửa tháng, bạn hãy lấy rượu gừng xoa vào lòng bàn tay rồi thoa vào vùng lưng bị đau và nhẹ nhàng massage. Bạn sẽ thấy cơn đau lưng nhanh chóng thuyên giảm.

Trộn gừng với những nguyên liệu rẻ tiền này rồi đắp, cơn đau lưng khó chịu biến mất trong '1 nốt nhạc' - Ảnh 3
Gừng ngâm rượu là một phương pháp trị đau lưng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Rượu gừng ngâm càng lâu càng tốt, do đó những người thường xuyên bị đau lưng, nên chuẩn bị sẵn ở trong nhà một hũ thuốc "thần kỳ" này.

Gừng, muối và giấm

Khi bị đau lưng, bạn hãy lấy gừng tươi rửa sạch rồi giã nát, sau đó cho thêm một ít muối và giấm ăn vào nồi đun sôi ở lửa nhỏ.

Trộn gừng với những nguyên liệu rẻ tiền này rồi đắp, cơn đau lưng khó chịu biến mất trong '1 nốt nhạc' - Ảnh 4
Gừng, giấm và muối là hỗn hợp trị đau lưng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó bạn dùng một chiếc khăn sạch thấm hỗn hợp gừng, muối và giấm rồi đắp vào chỗ lưng bị đau, thư giãn từ 20 - 30 phút. Hỗn hợp gừng này sẽ thấm sâu vào bên trong da, giúp máu lưu thông tốt hơn và nhanh chóng đẩy lùi cơn đau, từ đó người bệnh sẽ thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng.

Gừng, hành tây và bột mì

Đem gừng và hành giã nát, sau đó trộn đều với bột mì rồi cho vào chảo xào nóng. Dùng hỗn hợp này đắp vào vùng lưng bị đau, dùng vải băng lại và để khoảng 1 - 2 tiếng thì bỏ ra, thực hiện mỗi ngày một lần.

Lưu ý: Khi vừa mới xào xong, bạn nên để nguội một lúc rồi hãy đắp để tránh bị bỏng.

Trộn gừng với những nguyên liệu rẻ tiền này rồi đắp, cơn đau lưng khó chịu biến mất trong '1 nốt nhạc' - Ảnh 5
Đắp hỗn hợp rẻ tiền từ gừng này mỗi ngày một lần sẽ "đánh bay" đau lưng hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Chữa đau lưng bằng gừng là phương pháp đơn giản, dễ làm mà lại có hiệu quả vô cùng tốt. Do đó, nếu bạn đang bị những cơn đau lưng hành hạ hãy áp dụng ngay những cách điều trị bằng gừng ở trên nhé!

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