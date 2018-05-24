Những cách chữa đau lưng bằng tỏi: Tiết kiệm, an toàn và hiệu quả không ngờ

Sống khỏe 24/05/2018 14:24

Chứng đau lưng khiến bạn vô cùng khó chịu và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Để chữa trị dứt điểm và không gây ra tác dụng phụ, tỏi chính là lựa chọn tốt nhất cho những người bị đau lưng.

Hiện nay, đau lưng không chỉ là căn bệnh phổ biến ở người lớn tuổi mà còn xuất hiện ở những bạn trẻ. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra chứng bệnh này nhưng thường gặp nhất là do thói quen ngồi làm việc nhiều giờ liền mà không vận động.

Những cách chữa đau lưng bằng tỏi: Tiết kiệm, an toàn và hiệu quả không ngờ - Ảnh 1
Đau lưng khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chế độ ăn uống không khoa học và việc lười tập thể dục cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều bạn trẻ mắc phải chứng đau lưng.

Không ít người có thói quen dùng thuốc giảm đau để chấm dứt sự khó chịu do bệnh gây ra, tuy nhiên điều này có thể dẫn đến nhiều tác dụng phụ nguy hiểm cho sức khỏe. Do đó, khi bị đau lưng, việc áp dụng các biện pháp tự nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều và tỏi là sự lựa chọn tốt nhất.

Những cách chữa đau lưng bằng tỏi: Tiết kiệm, an toàn và hiệu quả không ngờ - Ảnh 2
Tỏi là gia vị 'thần thánh' có khả năng chữa tận gốc chứng đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Những cách chữa đau lưng bằng tỏi an toàn, hiệu quả không ngờ

Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, tỏi là một loại gia vị có đặc tính chống viêm, giảm đau hiệu quả rất tốt đối với những người mắc chứng đau lưng.

Nguyên nhân vì trong tỏi chứa nhiều allicin, chất chống oxy hóa, các loại vitamin và khoáng chất không chỉ có khả năng chữa đau lưng mà còn trị được một số căn bệnh khác.

Để phát huy triệt để khả năng trị đau lưng của tỏi, bạn nên ghi nhớ những cách sau:

Tỏi và dầu mù tạt

Bạn chuẩn bị khoảng 10 tép tỏi tươi nghiền nát rồi cho khoảng 5 muỗng cà phê dầu mù tạt vào trộn đều. Tiếp theo, cho hỗn hợp trên vào nồi đun ở lửa nhỏ cho đến khi chuyển sang màu nâu thì tắt bếp.

Những cách chữa đau lưng bằng tỏi: Tiết kiệm, an toàn và hiệu quả không ngờ - Ảnh 3
Tỏi và dầu mù tạt là hỗn hợp chữa đau lưng vô cùng hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã nguội, bạn lấy hỗn hợp dầu tỏi và mù tạt này massage lên vùng lưng bị đau, khoảng 1 - 2 giờ sau tắm lại bằng nước ấm. Áp dụng phương pháp này 1 lần/ngày, bạn sẽ thấy tình trạng bệnh giảm đi rõ rệt.

Tỏi và gừng

Những cách chữa đau lưng bằng tỏi: Tiết kiệm, an toàn và hiệu quả không ngờ - Ảnh 4
Dùng hỗn hợp tỏi và gừng thường xuyên sẽ giúp tình trạng đau lưng thuyên giảm rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Lấy 10 tép tỏi và một miếng gừng đã làm sạch vỏ nghiền nát và trộn đều với nhau. Sau đó, bạn dùng hỗn hợp này bôi lên vùng lưng đau và cố định bằng một miếng vải mềm, sạch. Nghỉ ngơi khoảng 20 - 30 phút rồi dùng nước ấm rửa sạch lại.

Thực hiện mỗi ngày một lần, chỉ sau khoảng 7 ngày bạn sẽ thấy những cơn đau lưng giảm hẳn.

Tỏi và nghệ

Băm nhuyễn khoảng 4 - 5 tép tỏi, trộn đều với 1 muỗng canh bột nghệ, sau đó cho vào một ly nước ấm. Để dễ uống hơn, bạn có thể thêm một chút mật ong vào. Dùng hỗn hợp này 2 lần/ngày bạn sẽ nhận được kết quả như mong đợi.

Những cách chữa đau lưng bằng tỏi: Tiết kiệm, an toàn và hiệu quả không ngờ - Ảnh 5
Tỏi và bột nghệ là phương pháp điều trị đau lưng tiết kiệm và hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với những cách chữa đau lưng đơn giản, an toàn bằng tỏi ở trên.

*Bài viết mang tính tham khảo.

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