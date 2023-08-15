Top những sai lầm khi ăn hàu có thể gây hại cho sức khỏe

Sống khỏe 15/08/2023 11:15

Hàu là loại thực phẩm yêu thích của nhiều người, tuy nhiên có những đại kỵ khi ăn mà không phải ai cũng biết.

Ăn hàu sống thường xuyên 

Hàu sống có thể chứa vi khuẩn Vibrio vulnificus có liên quan đến các bệnh nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong. Thường rất khó để nhận biết hàu bị nhiễm khuẩn nếu chỉ thông qua mắt thường. Bên cạnh đó, hàu sống có có thể chứa khuẩn Norovirus gây ra viêm ruột, viêm dạ dày.

Do vậy, bạn nên hạn chế ăn hàu sống quá nhiều. Để đảm bảo an toàn, bạn nên nấu chín đến khi hàu mở vỏ ra. Còn nếu vẫn muốn ăn sống thì nên loại bỏ hết hàu chết, hàu ươn, ngâm trong nước muối để hàu thải hết chất bẩn. Khi dùng nên thêm chanh và mù tạt, vừa tăng khẩu vị, vừa giảm độ tanh và nguy cơ đau bụng.

Top những sai lầm khi ăn hàu có thể gây hại cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn hàu vào mùa hè

Tránh ăn hàu tại những vùng biển nước ấm vào mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 8, vì nhiệt độ cao là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi. Hàu từ vùng biển nước lạnh thường mất ba đến bốn năm mới trưởng thành, do đó có hương vị và kết cấu hoàn hảo hơn. Hàu nước lạnh sẽ ngon quanh năm.

Người bụng yếu, lạnh bụng

Trong hàu có vị tanh, tính hàn cao, nên nếu bạn ăn nhiều có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy. Đặc biệt, với những người có tỳ vị yếu, khó tiêu hóa hay đang bị tiêu chảy thì không nên ăn. Nếu bạn ăn hàu sẽ làm cho bệnh tình thêm nghiêm trọng mất nước gây hại sức khỏe, thậm chí đột quỵ tử vong.

Top những sai lầm khi ăn hàu có thể gây hại cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bày hàu sống trên đá

Một khay hàu sống chất đầy đá có thể tạo nên hiệu ứng đẹp mắt cho bàn tiệc, tuy nhiên chênh lệch nhiệt độ dễ phá hỏng hương vị của đặc sản này. Bởi phần thịt trên cùng của con hàu sẽ ở nhiệt độ phòng, trong khi phần bên dưới chạm vào đá có thể bị đông cứng. 

Người bị dị ứng hải sản

Hàu chứa nhiều dinh dưỡng Omega 3, vitamin, kẽm, sắt, canxi… nhưng nếu bạn mắc bệnh dị ứng với hải sản thì tốt nhất là nên tránh xa hàu. Bởi nếu bạn ăn hàu sẽ dẫn gây dư thừa kẽm không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, trong hàu cũng chứa lượng cholesterol đáng kể dễ gây béo phì, thừa cân.

Top những sai lầm khi ăn hàu có thể gây hại cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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