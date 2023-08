6 sai lầm khi ăn trái cây làm mất hết chất dinh dưỡng mà nhiều chị em vẫn thường mắc phải

Các nghiên cứu cho thấy trong thành phần của trái cây chứa nhiều cacbonhydrat, đường mía, tinh bột, đường glucose… Do đó ăn trái cây ngay sau bữa ăn sẽ tạo thêm gánh nặng cho dạ dày, đường ruột và tuyến tụy.

Các chất có nhiều trong trái cây như cellulose, hemicellulose, pectin… đều có khả năng hấp thụ nước mạnh. Sau khi xuống dạ dày, hấp thụ nước, trái cây trong dạ dày sẽ nở bung và tạo cảm giác no, đầy hơi, ảnh hưởng không tốt tới chức năng tiêu hóa. Cơ thể có quá nhiều cellulose cũng ảnh hưởng tới sự hấp thu các chất dinh dưỡng, vitamin, rất không tốt với những người bị tiểu đường.

Bạn nên ăn trái cây sau bữa ăn hai giờ hoặc trước bữa ăn một giờ.

Chỉ mua trái cây cắt thành từng miếng sẵn

Có không ít các loại trái cây là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể như cam, chanh hay kiwi… Nhưng liệu bạn có biết rằng, chất vitamin C lại rất dễ bị oxy hóa trong không khí và bị mất đi khi gặp phải môi trường nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời. Vì vậy, những loại trái cây tươi đã được gọt vỏ hoặc cắt sẵn đóng trong hộp, bán tại các cửa hàng, siêu thị thì hàm lượng dinh dưỡng đã bị giảm đi, đặc biệt là đối với những loại trái cây chứa nhiều vitamin C. Thay vì mua trái cây gọt sẵn, tốt nhất bạn nên mua nguyên quả, tươi và đảm bảo an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Không rửa trái cây trước khi ăn

Ăn trái cây ôi thiu hoặc trái cây không được làm sạch và khử trùng kỹ lưỡng như dâu tây, dâu tằm,... dễ dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa như kiết lỵ, viêm dạ dày ruột cấp tính.

Không súc miệng sau khi ăn trái cây

Một số loại trái cây có chứa nhiều đường lên men, có tính ăn mòn cao đối với răng. Do đó, sau khi ăn hoa quả, nếu bạn không súc miệng, cặn trái cây trong miệng rất dễ gây sâu răng.

Sau khi ăn hoa quả, nên súc miệng hoặc đánh răng kỹ lưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản trái cây trong tủ lạnh trong một thời gian dài

Trái cây sau khi được bảo quản đông lạnh quá lâu sẽ sản sinh ra nitrit. Nếu như bạn ăn phải trái cây bị bảo quản quá lâu, bạn sẽ gặp phải các tình trạng như đau đầu, nôn mửa và nhiều triệu chứng khác.