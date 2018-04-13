Thường xuyên hụt hơi không rõ lý do: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm nhiều người ngó lơ

Sống khỏe 13/04/2018 16:06

Thường xuyên bị hụt hơi không rõ lý do là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mắc một số bệnh mà bạn cần phải chú ý.

Một khảo sát trên 20.000 người ở Anh mới đây cho thấy có khoảng 3/10 người bị hụt hơi sau khi bước lên một tầng lầu, 4/10 người khó thở sau khi chạy đuổi theo xe buýt một đoạn, 1/10 người bị chóng mặt chếnh choáng khi cúi người nhặt đồ trên đất. Ngoài ra, có 1/5 người lao động bị triệu chứng hụt hơi vào thời điểm nào đó trong ngày, có thể do căng thẳng.

Thường xuyên hụt hơi không rõ lý do: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm nhiều người ngó lơ - Ảnh 1
Hụt hơi thường xuyên không biết lý do là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Hụt hơi sau khi hoạt động mạnh là một hiện tượng bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, nếu thường xuyên bị hụt hơi dù không hoạt động quá sức, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp nguy hiểm.

Hụt hơi: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm

Vấn đề tim mạch và phổi

Phổi và tim có vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển oxy đến các mô và thải khí CO2 ra khỏi cơ thể. Nếu một trong hai quá trình này gặp vấn đề, cơ thể sẽ có những dấu hiệu trong đó là triệu chứng hụt hơi.

Thường xuyên hụt hơi không rõ lý do: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm nhiều người ngó lơ - Ảnh 2
Hụt hơi là một trong những dấu hiệu của bệnh tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Theo Tổ chức Bệnh phổi ở Anh, hụt hơi là một trong những dấu hiệu của bệnh phổi hay tim nhưng mọi người thường không nhận ra hoặc chủ quan bỏ qua.

Rối loạn lo âu mãn tính

Lo âu là tình trạng bệnh nhân có tâm lý luôn lo sợ, cho rằng có một điều xấu nào đó sắp xảy ra với mình. Bên cạnh đó, cơ thể cũng có những biểu hiện như thường xuyên bị hụt hơi, tim đập nhanh, hồi hộp, dễ nổi nóng, chóng mặt, khó ngủ, chán ăn...

Thường xuyên hụt hơi không rõ lý do: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm nhiều người ngó lơ - Ảnh 3
Khi mắc chứng rối loạn lo âu mãn tính người bệnh thường bị hụt hơi - Ảnh minh họa: Internet

Những dấu hiệu kể trên báo hiệu bệnh nhân đang bị rối loạn lo âu mãn tính, cần có sự chẩn đoán chính xác và điều trị đúng cách từ bác sĩ chuyên khoa để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Rối loạn hệ thần kinh thực vật

Hụt hơi là một trong những dấu hiệu cảnh báo bạn đang mắc phải chứng rối loạn hệ thần kinh thực vật. Ngoài triệu chứng hụt hơi đột ngột, căn bệnh này còn kèm theo những biểu hiện như hồi hộp, tim đập loạn nhịp, thỉnh thoảng nhói ở vùng ngực... Nhiều bệnh nhân cho rằng mình bị bệnh tim nhưng khi đi khám lại cho ra kết quả hoàn toàn bình thường.

Nguyên nhân gây ra rối loạn hệ thần kinh thực vật là do căng thẳng quá độ, thói quen hút thuốc hoặc thường xuyên hít phải khói thuốc... Đây là một căn bệnh có thể điều trị và phòng ngừa đơn giản bằng cách sống lạc quan hơn, suy nghĩ thoải mái và nên thường xuyên đi du lịch để tâm trạng được thoải mái. Ngoài ra, nếu có thói quen hút thuốc lá bạn nên nhanh chóng cai.

Một số cách giúp cải thiện tình trạng hụt hơi

Đi bộ hàng ngày sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe của phổi và hệ tim mạch. Lưu ý: Khi mới bắt đầu, bạn không nên hoạt động quá sức mà nên vận động nhẹ nhàng trước rồi mới tăng tốc độ hoặc leo dốc.

Thường xuyên hụt hơi không rõ lý do: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm nhiều người ngó lơ - Ảnh 4
Đi bộ là cách cải thiện sức khỏe đơn giản và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế tiêu thụ những thức ăn nhiều dầu mỡ, nên dùng nhiều rau xanh và trái cây để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Nếu thường xuyên bị hụt hơi không rõ lý do, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám vì đó là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh nguy hiểm.

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