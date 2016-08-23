Thêm một tép tỏi vào nước nha đam, thu về một thức uống tốt gấp 10 lần ly bình thường

Bổ sung một mẹo hay giúp giảm cân, làm đẹp, tăng cường sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Nước nha đam (Lô hội) vốn nổi tiếng với công dụng chống viêm, thanh độc và giải nhiệt cơ thể. Uống nha đam mỗi ngày giúp cải thiện làn da hiệu quả, cơ thể khỏe mạnh và tránh được nhiều bệnh lặt vặt. Đó là lý do vì sao thức uống này luôn đứng đầu danh sách thực phẩm bổ dưỡng của chị em phụ nữ.

Tuy nhiên theo Boldsky, chúng ta vẫn có thể khai thác thêm rất nhiều công dụng của nước nha đam, chỉ với việc bổ sung thêm một tép tỏi vào thức uống tuyệt vời này.

Tỏi kết hợp với nha đam, sự kết hợp nghe lạ lùng và hơi “không liên quan” nhưng lại đem lại rất nhiều lợi ích đáng kể như: giảm cân, giảm cholesterol, trị viêm xoang, ngừa ung thư, chặn cúm, giảm huyết áp và tăng cường trí lực. Tất cả đến từ đặc tính của nha đam cộng hưởng với thành phần chống oxy hóa, hoạt chất allicin kháng viêm nhiễm, tăng cường trao đổi chất… từ tỏi.

Bạn có thể tham khảo cách thực hiện nước nha đam tỏi, cải thiện nhan sắc, sức khỏe lẫn giảm mỡ thừa theo công thức dưới đây:

Nguyên liệu:

Nha đam

Tỏi

Nước lọc

Cách thực hiện:

Bước 1: Xay nhuyễn nha đam để được ít nhất 2 muỗng canh (nếu không có nha đam tươi, sử dụng 2 muỗng canh bột nha đam), xay nhuyễn tỏi để được 2 muỗng cà phê tỏi.

Bước 2: Cho tất cả nguyên liệu vào một ly, thêm nước và khuấy đều.

Bạn có thể sử dụng thức uống bổ dưỡng này ngay sau khi hoàn thành. Mỗi ngày uống 1 ly, kết quả sẽ đến ngay sau vài ngày sử dụng đều đặn.

Chúc bạn vui khỏe!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-mot-tep-toi-vao-nuoc-nha-dam-thu-ve-mot-thuc-uong-tot-gap-10-lan-ly-binh-thuong-152727.html