'Tan chảy' cảm xúc trước hình ảnh các ông bố lần đầu tiên đón con chào đời

Sống khỏe 26/05/2017 20:15

Đàn ông, dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng đứng trước thời khắc khi mình là người đầu tiên đón con chào đời thì mọi cảm xúc của họ cũng trở nên vỡ òa và có những khoảnh khắc cảm xúc rất thú vị.

Những người cha thường không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài mà thường chỉ kiềm nén chúng vào trong lòng. Thế nhưng, dù bên ngoài, những người đàn ông thường tỏ ra cứng rắn đến đâu thì họ cũng sẽ trở nên mềm yếu, tan chảy, trước thời khắc đón đứa con yêu chào đời.

Hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh ấm áp về cảnh những người cha hạnh phúc khi đón đứa con mới chào đời.

'Tan chảy' cảm xúc trước hình ảnh các ông bố lần đầu tiên đón con chào đời - Ảnh 1
Rớt nước mắt trước cảnh cha ôm con gái mất mẹ từ lúc mới sinh - Ảnh minh họa: Eva

'Tan chảy' cảm xúc trước hình ảnh các ông bố lần đầu tiên đón con chào đời - Ảnh 2
Bức ảnh kỳ diệu và ấm áp khi hai ông bố vừa khóc vừa ôm chặt cậu con trai vừa chào đời - Ảnh minh họa: Afamily

'Tan chảy' cảm xúc trước hình ảnh các ông bố lần đầu tiên đón con chào đời - Ảnh 3
Ông bố đã không mặc áo khi ôm con lần đầu vì biết rằng sự tiếp xúc trực tiếp sẽ tốt hơn cho trẻ - Ảnh minh họa: Afamily

'Tan chảy' cảm xúc trước hình ảnh các ông bố lần đầu tiên đón con chào đời - Ảnh 4
Ông bố ôm ấp đứa con sinh non để truyền hơi ấm khiến nhiều người xúc động - Ảnh minh họa: Đời Sống & Pháp Luật

'Tan chảy' cảm xúc trước hình ảnh các ông bố lần đầu tiên đón con chào đời - Ảnh 5
Diễn viên Thanh Bình nghẹn ngào khi chào đón cậu con trai đầu lòng - Ảnh minh họa: Dân trí

'Tan chảy' cảm xúc trước hình ảnh các ông bố lần đầu tiên đón con chào đời - Ảnh 6
Sự xúc động nghẹn ngào của người cha khi chào đón con trai mình trong phòng sinh - Ảnh minh họa: Internet

'Tan chảy' cảm xúc trước hình ảnh các ông bố lần đầu tiên đón con chào đời - Ảnh 7
Ca sĩ Lý Hải hạnh phúc ôm con trên tay - Ảnh minh họa: Kênh 14

'Tan chảy' cảm xúc trước hình ảnh các ông bố lần đầu tiên đón con chào đời - Ảnh 8
Tiếp xúc da thịt là cách giúp tình cha con gắn kết hơn - Ảnh minh họa: Internet

'Tan chảy' cảm xúc trước hình ảnh các ông bố lần đầu tiên đón con chào đời - Ảnh 9
Nụ cười mãn nguyện đầy biết ơn của người cha khi xúc động ôm con vào lòng - Ảnh minh họa: Phụ Nữ News

'Tan chảy' cảm xúc trước hình ảnh các ông bố lần đầu tiên đón con chào đời - Ảnh 10
Giọt nước mắt của niềm hạnh phúc tột cùng trên khuôn mặt người cha sau khi chờ đợi để có được một sinh linh bé bỏng đến với thế gian - Ảnh minh họa: Phụ Nữ News

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