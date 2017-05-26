Đàn ông, dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng đứng trước thời khắc khi mình là người đầu tiên đón con chào đời thì mọi cảm xúc của họ cũng trở nên vỡ òa và có những khoảnh khắc cảm xúc rất thú vị.

Những người cha thường không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài mà thường chỉ kiềm nén chúng vào trong lòng. Thế nhưng, dù bên ngoài, những người đàn ông thường tỏ ra cứng rắn đến đâu thì họ cũng sẽ trở nên mềm yếu, tan chảy, trước thời khắc đón đứa con yêu chào đời.

Hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh ấm áp về cảnh những người cha hạnh phúc khi đón đứa con mới chào đời.

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