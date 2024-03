Bộ Y tế nhận định, thời gian tới, nguy cơ lây nhiễm bệnh dại từ động vật sang người vẫn tiếp tục do tỉ lệ tiêm vaccine phòng dại trên tổng đàn chó, mèo còn thấp, công tác quản lý đàn chó, mèo còn hạn chế.

Theo báo An Ninh Thủ Đô, thông tin từ Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, 2 tháng đầu năm 2024, cả nước đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Khu vực Tây Nguyên vẫn là điểm nóng với 5 ca tử vong...

Theo cảnh báo từ Bộ Y tế, thời gian tới, nguy cơ lây nhiễm bệnh dại từ động vật sang người vẫn tiếp tục do tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại trên tổng đàn chó, mèo còn thấp, công tác quản lý đàn chó, mèo còn hạn chế.

Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng tránh được. Để chủ động phòng chống bệnh dại, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nuôi chó, mèo cần tiêm vaccine phòng dại đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm; nuôi chó phải xích, nhốt, khi ra đường phải mang rọ mõm.

Những người khi bị chó, mèo cắn cần xử lý bằng cách: Rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục 15 phút, sau đó rửa sạch vết thương với cồn 70% hoặc cồn iod; hạn chế làm dập vết thương và không băng kín vết thương.

Cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để khám, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại; tuyệt đối không tự chữa trị hoặc nhờ thầy lang chữa trị.

Ảnh: báo An Ninh Thủ Đô

Theo thông tin từ báo Công Thương, 2 tháng đầu năm 2024 cả nước đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khu vực Tây Nguyên vẫn là điểm nóng về bệnh dại, với 2/4 tỉnh có ca tử vong (Đắk Lắk 4 ca, Gia Lai 1 ca). Từ năm 2022 đến nay, bệnh dại có xu hướng gia tăng, nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận số ca tử vong do dại cao như: Gia Lai 14 ca, Nghệ An 7 ca, Bình Phước 7 ca, Điện Biên 6 ca, Bến Tre 5 ca, Đắk Lắk và Bình Thuận 4 ca.

Ngủ dậy liền thấy đau cổ họng: Một hiểu lầm tai hại liên quan đến việc uống nước Nhiều người thường xuất hiện triệu chứng đau cổ họng vào buổi sáng, liệu đây có phải cảnh báo về tình trạng nguy hiểm của sức khỏe?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-nguoi-tu-vong-do-benh-dai-tang-gap-oi-so-voi-nam-2023-bo-y-te-ra-canh-bao-657330.html