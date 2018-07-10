Những thực phẩm gây hôi miệng bạn nên hạn chế sử dụng

Nếu không muốn để lại mùi hôi khó chịu trong miệng thì bạn nên hạn chế ăn những loại thực phẩm có mùi nồng hoặc sau khi ăn thì nên vệ sinh răng miệng thật sạch sẽ.

Nên hạn chế ăn những loại thực phẩm có mùi nồng

Tỏi

Tỏi được biết đến là một loại gia vị chế biến món ăn và còn là một vị thuốc có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên tỏi cũng là loại thực phẩm mùi vị đặc trưng giữ trong miệng rất lâu.

Tỏi là loại thực phẩm có mùi đặc trưng giữ trong miệng rất lâu

Hành tây

Hành tây là thực phẩm được sử dụng để chế biến thành các món ăn hàng ngày. Trong hành tây chứa hàm lượng cao hợp chất lưu huỳnh là chất dễ bay hơi.

Ăn hành hôi miệng

Chính bởi lí do này mà khi tiêu hóa thức ăn có chứa hành tây sẽ xảy ra hiện tượng bay hơi của hợp chất lưu huỳnh và tạo ra mùi hôi trong miệng.

2. Các đồ uống có cồn, thuốc lá

Thường xuyên uống bia rượu hoặc hút thuốc không chỉ khiến răng bị xỉn màu, nhanh có cảm giác cảm thấy khát nước và khô miệng mà còn dễ gây hôi miệng.

Các chuyên gia nha khoa của Hoa Kỳ vừa nghiên cứu được rằng, người thường xuyên uống rượu sẽ dẫn đến bị bệnh hôi miệng.

Hôi miệng do uống nhiều bia rượu

Bên cạnh những tác hại đến sức khỏe, trong rượu còn chứa chất cồn gây ra tình trạng khô miệng. Đây cũng chính là điều kiện để vi khuẩn tăng cường hoạt động và gây mùi, gây ra hôi miệng. Do đó, rượu được xem là một trong những thực phẩm gây hôi miệng bạn cần nên xa lánh.

3. Thực phẩm chứa nhiều đường

Thường xuyên ăn đường và các thực phẩm ngọt sẽ tăng hoạt động của các vi khuẩn có hại trong khoang miệng và gây bệnh sâu răng.

Đồng thời, đường còn là nguyên nhân gây tăng cường hoạt động của hợp chất sulfur cũng là nguyên nhân gây hôi miệng.

Ăn đường và các thực phẩm ngọt cũng là nguyên nhân gây hôi miệng

4. Măng tây

Măng tây là thực phẩm gây hôi miệng hàng đầu

Măng tây là thực phẩm gây hôi miệng hàng đầu. Vì sao vậy? Chất mecaptan methyl và asparagin có trong măng tây là những chất gây mùi rất mạnh. Do đó bạn nên không nên sử dụng măng tây thường xuyên nhé!

5. Sầu riêng

Sầu riêng là một loại trái cây có mùi đặc trưng rất khó chịu. Do đó, nếu bạn không muốn hơi thở có mùi thì nên đánh răng ngay lập tức sau khi ăn sầu riêng nhé!

Nên đánh răng ngay lập tức sau khi ăn sầu riêng để loại bỏ mùi hôi

Trên đây là những thực phẩm gây hôi miệng bạn cần biết để hạn chế sử dụng. Tuy nhiên không phải chỉ vì dùng những thực phẩm này mà bạn bị mùi hôi khó chịu. Do đó, bạn cũng không cần tuyệt đối không sử dụng chúng nhé! Một trong số chúng là thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Để tránh mắc phải bệnh hôi miệng và luôn có hơi thở thơm tho, bạn cần vê sinh răng miệng thật sạch sẽ, không hút thuốc uống rượu, khám răng định kì...