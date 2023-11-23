Những lợi ích tuyệt vời của củ cải đỏ đối với sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên tránh xa

Sống khỏe 23/11/2023 05:00

Củ cải đỏ có lượng calo thấp, lại chứa nhiều vitamin B và C mang lại vô số lợi ích sức khỏe cho cơ thể của chúng ta. Tuy vậy nếu sử dụng sai cách thì củ cải đỏ có thể mang lại những tác hại không ngờ, nhất là 4 nhóm người này.

Đặc điểm của củ cải đỏ

Củ cải đỏ thuộc họ nhà Cải, tương tự như củ cải trắng nhưng có hình dạng khác biệt. Củ cải đỏ có hình tròn, hình bầu dục chứ không có dạng dài như củ cải trắng.

Những lợi ích tuyệt vời của củ cải đỏ đối với sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên tránh xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Củ cải đỏ ngoài là nguyên liệu chế biến món ăn ra thì còn được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh. Bởi trong củ cải đỏ có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có khả năng chữa bệnh và phòng bệnh hiệu quả.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Củ cải chứa lượng anthocyanin dồi dào giúp tim hoạt động tốt và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch. Ngoài ra, củ cải đỏ còn có nhiều vitamin C, axit folic và flavonoid rất có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Củ cải đỏ tốt cho sức khỏe dạ dày và gan

Do khả năng giải độc mạnh mẽ, củ cải đỏ giúp loại bỏ độc tố trong gan của bạn. Hàm lượng chất xơ cao trong những củ màu đỏ này ngăn ngừa táo bón và tốt cho sức khỏe đường ruột của bạn. Loại rau nhỏ này giúp loại bỏ những mảnh thức ăn ứ đọng trong ruột kết và giảm nguy cơ mắc nhiều vấn đề về sức khỏe tiêu hóa.

Những lợi ích tuyệt vời của củ cải đỏ đối với sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên tránh xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư

Ăn hay uống nước ép củ cải đỏ đều có tác dụng trong việc điều trị bệnh ung thư, ngăn chặn tế bào ung thư phát triển và tiêu diệt các gốc tự do có hại cho cơ thể. Đó là bởi củ cải đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như beta carotene, betacyanin, … Các chất chống oxy hóa này vô cùng hữu ích với cơ thể và đối với người đang điều trị ung thư.

Điều trị táo bón

Vì củ cải đỏ chứa hàm lượng vitamin cao nên loại củ này có thể giúp điều trị chứng táo bón hiệu quả. Ngoài ra, củ cải đỏ còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định từ đó giúp bạn ăn uống tốt hơn. Hàm lượng vitamin C, E dồi dào có trong củ cải đỏ cũng giúp cơ thể sản sinh ra nhiều collagen giúp làn da và mái tóc sáng mịn, chắc khỏe.

Những lợi ích tuyệt vời của củ cải đỏ đối với sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên tránh xa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những ai không nên sử dụng củ cải đỏ

- Người bị huyết áp thấp không nên sử dụng củ cải đỏ vì nó vốn có tác dụng hạ huyết áp rồi.

- Phụ nữ đang mang thai không nên sử dụng củ cải đỏ vì hàm lượng natri cao trong củ cải đỏ có thể ảnh hưởng tới thai nhi.

- Người bị dị ứng với củ cải nói chung thì không nên dùng củ cải đỏ vì sẽ bị dị ứng, sốt cao.

- Người bị loãng xương không nên sử dụng nước ép từ củ cải đỏ bởi nó sẽ làm giảm lượng canxi trong cơ thể, từ đó khiến bệnh nặng hơn.

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