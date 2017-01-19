Nếu thường xuyên trang điểm, hãy đọc ngay bài này vì nó sẽ cứu mạng bạn

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của chị em phụ nữ. Ai cũng thích đẹp, vì thế ngành mỹ phẩm luôn là một trong những ngành phát triển nhất từ xưa tới nay. Với rất nhiều sản phẩm có sẵn trên thị trường hiện nay cùng vô số lời quảng cáo ‘có cánh’, thật khó để cưỡng lại được sức hấp dẫn của việc trang điểm hàng ngày.

Tuy nhiên, hầu hết mỹ phẩm được trộn vô số hóa chất có thể hại da nói riêng và hại sức khỏe nói chung. Nếu bạn quá lạm dụng với trang điểm hàng ngày, bạn có thể gặp vô số nguy cơ bệnh tật. Hãy đọc ngay những thông tin sau để biết các loại mỹ phẩm độc hại có thể gây hại gì cho sức khỏe:

Với sự giúp đỡ của đúng loại mỹ phẩm, bạn có thể che dấu các khuyết điểm trên mặt, làm bạn trông sexy và lung linh hơn. Có lẽ bạn đã nghe nói: Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp . Makeup có khả năng biến đổi dung mạo của 1 người chỉ trong vài phút mà không cần phẫu thuật thẩm mỹ. Điều này giúp chị em tự tin hơn.

Bệnh về xương

Nhiều nghiên cứu phát hiện cadium – 1 hóa chất được dùng trong phấn đánh má, có thể thâm nhập vào lỗ chân lông, vào xương và gây ra nhiều bệnh về xương khớp.

Suy thận

Cadium – vốn có mặt trong nhiều sản phẩm trang điểm như phấn đánh má và phấn bronzer có thể ảnh hưởng đến chức năng thận nếu nó thâm nhập vào cơ thể, thậm chí có thể gây suy thận.

Vô sinh

Chì – một trong những hóa chất nguy hiểm được tìm thấy ở một số loại son môi, kem chống nắng, kem nền, vv có khả năng gây vô sinh ở phụ nữ vì nó có thể làm mất cân bằng hormone.

Dậy thì muộn

Khi các bé gái dùng nhiều mỹ phẩm trang điểm chứa chì, nó có thể gây mất cân bằng nội tiết tố, dẫn đến dậy thì muộn.

Hoa mắt, chóng mặt

Các mỹ phẩm như sơn móng tay, thuốc nhuộm tóc, vv có thể chứa 1 hóa chất độc hại tên là toluene, vốn có thể gây ra chóng mặt và nhức đầu.

Ung thư

Một số son môi, son dưỡng môi và mỹ phẩm chống nắng chứa 1 hóa chất độc hại tên là benzophenone, được các hãng mỹ phẩm tuyên bố là giúp bảo vệ da khỏi tia tử ngoại, nhưng thật ra hóa chất này có khả năng gây ung thư.

Các bệnh nội tiết

Một số mỹ phẩm như kem, kem dưỡng ẩm, dầu gội dưỡng ẩm, kem nền, vv chứa hóa chất paraben có thể ảnh hưởng tới hệ nội tiết và gây ra nhiều bệnh liên quan.

Do đó, chị em cần cẩn trọng trong việc chọn lựa các loại mỹ phẩm làm đẹp. Bạn nên chọn mua của các hãng uy tín và xem xét kỹ thành phần của chúng. Ngoài ra, bạn nên tẩy trang ngay lập tức sau khi về nhà để tránh gây hại cho cơ thể.

Chúc bạn sống khỏe.