Nếu thường xuyên trang điểm, hãy đọc ngay bài này vì nó sẽ cứu mạng bạn

Sống khỏe 19/01/2017 07:52

Đây là những thông tin cực kỳ quan trọng bạn cần đọc ngay lập tức nếu là người thường xuyên trang điểm, theo Boldsky.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của chị em phụ nữ. Ai cũng thích đẹp, vì thế ngành mỹ phẩm luôn là một trong những ngành phát triển nhất từ xưa tới nay. Với rất nhiều sản phẩm có sẵn trên thị trường hiện nay cùng vô số lời quảng cáo ‘có cánh’, thật khó để cưỡng lại được sức hấp dẫn của việc trang điểm hàng ngày.

Nếu thường xuyên trang điểm, hãy đọc ngay bài này vì nó sẽ cứu mạng bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với sự giúp đỡ của đúng loại mỹ phẩm, bạn có thể che dấu các khuyết điểm trên mặt, làm bạn trông sexy và lung linh hơn. Có lẽ bạn đã nghe nói: Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Makeup có khả năng biến đổi dung mạo của 1 người chỉ trong vài phút mà không cần phẫu thuật thẩm mỹ. Điều này giúp chị em tự tin hơn.

Tuy nhiên, hầu hết mỹ phẩm được trộn vô số hóa chất có thể hại da nói riêng và hại sức khỏe nói chung. Nếu bạn quá lạm dụng với trang điểm hàng ngày, bạn có thể gặp vô số nguy cơ bệnh tật. Hãy đọc ngay những thông tin sau để biết các loại mỹ phẩm độc hại có thể gây hại gì cho sức khỏe:

Bệnh về xương

Nhiều nghiên cứu phát hiện cadium – 1 hóa chất được dùng trong phấn đánh má, có thể thâm nhập vào lỗ chân lông, vào xương và gây ra nhiều bệnh về xương khớp.

Suy thận

Cadium – vốn có mặt trong nhiều sản phẩm trang điểm như phấn đánh má và phấn bronzer có thể ảnh hưởng đến chức năng thận nếu nó thâm nhập vào cơ thể, thậm chí có thể gây suy thận.

Vô sinh

Chì – một trong những hóa chất nguy hiểm được tìm thấy ở một số loại son môi, kem chống nắng, kem nền, vv có khả năng gây vô sinh ở phụ nữ vì nó có thể làm mất cân bằng hormone.

Dậy thì muộn

Khi các bé gái dùng nhiều mỹ phẩm trang điểm chứa chì, nó có thể gây mất cân bằng nội tiết tố, dẫn đến dậy thì muộn.

Hoa mắt, chóng mặt

Các mỹ phẩm như sơn móng tay, thuốc nhuộm tóc, vv có thể chứa 1 hóa chất độc hại tên là toluene, vốn có thể gây ra chóng mặt và nhức đầu.

Nếu thường xuyên trang điểm, hãy đọc ngay bài này vì nó sẽ cứu mạng bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư

Một số son môi, son dưỡng môi và mỹ phẩm chống nắng chứa 1 hóa chất độc hại tên là benzophenone, được các hãng mỹ phẩm tuyên bố là giúp bảo vệ da khỏi tia tử ngoại, nhưng thật ra hóa chất này có khả năng gây ung thư.

Các bệnh nội tiết

Một số mỹ phẩm như kem, kem dưỡng ẩm, dầu gội dưỡng ẩm, kem nền, vv chứa hóa chất paraben có thể ảnh hưởng tới hệ nội tiết và gây ra nhiều bệnh liên quan.

Do đó, chị em cần cẩn trọng trong việc chọn lựa các loại mỹ phẩm làm đẹp. Bạn nên chọn mua của các hãng uy tín và xem xét kỹ thành phần của chúng. Ngoài ra, bạn nên tẩy trang ngay lập tức sau khi về nhà để tránh gây hại cho cơ thể.

Chúc bạn sống khỏe.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   trang điểm chất độc hại trong mỹ phẩm các chất độc hại trong mỹ phẩm hóa chất trong mỹ phẩm tác hại của trang điểm nhiều

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 14 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?