Nếu đang có vài chiếc quần jeans bó trong tủ quần áo, bạn không thể bỏ qua bài này

Tất cả mọi người dù là đàn ông lẫn phụ nữ đều thích mặc quần jeans bó vì nó tôn lên vẻ đẹp cơ thể của họ. Loại quần này giúp phô bày hết những đường cong gợi cảm nhất của bạn. Vì lẽ đó mà hầu như những người trẻ tuổi đều có 1 vài chiếc trong tủ quần áo, thậm chí có người còn mặc hàng ngày.

Sau đây là những điều bạn cần biết nếu đang có vài chiếc quần jeans bó trong tủ quần áo:

Tuy nhiên, có lẽ bạn chưa biết rằng nó cực kỳ có hại cho sức khỏe . Đã có nhiều nghiên cứu xác nhận ảnh hưởng xấu của việc mặc quần jeans chật. Trên thực tế, không chỉ quần jeans mà mọi loại vải đều có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe khi bó sát, khiến làn da của bạn không có không gian để thở và chèn ép dây thần kinh. Chính vì thế, các chuyên gia khuyên mọi người nên hạn chế, hay tốt nhất là bỏ ngay thói quen có hại này nếu không muốn rước họa về sau:

Gây vô sinh

Với đàn ông, quần jeans chật không tốt cho khả năng sinh sản. Theo nghiên cứu, nam giới mặc quần chật có nguy cơ giảm số lượng tinh trùng cao hơn.

Khi bạn mặc quần jeans chật, nó sẽ khiến vùng kín bị nóng lên vì không khí không thể lưu thông tại khu vực này. Vùng kín nóng có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của đàn ông lẫn phụ nữ.

Một số nghiên cứu còn cho biết quần jeans chật có thể làm biến dạng tinh hoàn, thậm chí gây tổn thương cho bộ phận sinh sản của nam giới.

Gây viêm nhiễm vùng kín

Ở phụ nữ, quần chật có thể tăng nguy cơ viêm tiết niệu và nhiễm nấm. Vì sao lại xảy ra tình trạng này? Nguyên nhân là do vùng kín bị nóng lên, tạo môi trường ẩm ướt lý tưởng cho nấm phát triển.

Gây ảnh hưởng tới khớp hông và cột sống

Một số nghiên cứu cho biết mặc quần chật có thể ảnh hưởng tới các khớp hông. Đó là vì quần bó có thể hạn chế khả năng di chuyển của đôi chân. Điều này có thể ảnh hưởng gián tiếp tới cột sống.

Cản trở tuần hoàn máu

Quần chật cũng có thể ảnh hưởng tới bụng và eo của bạn. Nó cũng có thể ảnh hưởng tới hoạt động của các hạch bạch huyết. Quần jeans bó gây cản trở cho sự tuần hoàn máu.

Chèn dây thần kinh

Quần bó sát cũng có thể gây sức ép luôn lên dây thần kinh và điều này có thể gây cảm giác bỏng rát và tê chân, dẫn đến té ngã.

Hãy lưu ý vì sức khỏe nhé.