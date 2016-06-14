Một phụ nữ uống 1 ly cà rốt ép mỗi ngày trong 8 tuần, kết quả khiến bác sĩ phải sốc

Từ lâu, cà rốt được biết đến như là một loại rau lành mạnh nhất trong gian bếp. Chúng giàu vitamin và khoáng chất giúp tăng năng lượng, đẩy mạnh sức đề kháng của cơ thể, theo natural cures and home remedies.

Dưới đây là một số tác dụng tuyệt vời của cà rốt đối với sức khỏe:

Vitamin C

Vitamin C có trong cà rốt rất cần thiết cho cơ thể, giúp hệ thống miễn dịch trở nên mạnh mẽ hơn. Nhờ có hàm lượng vitamin này mà cơ thể có thể tránh xa bệnh cúm, cảm lạnh và các vấn đề sức khỏe khác. Ngoài ra, nó cũng giúp làm lành vết thương nhanh chóng hơn.

Kali

Cà rốt chứa nhiều kali, khoáng nhiều giúp làm giảm nồng độ cholesterol, ngăn ngừa đông máu và kích thích sự sản xuất protein trong cơ thể.

Vitamin A

Vitamin A có trong cà rốt làm giảm khả năng đột quỵ và tim aliments.

Carotenoid

Carotenoid trong mỗi củ cà rốt được xem là chất chống ung thư. Chúng làm giảm nguy cơ ung thư vú, ruột kết, tuyến tiền liệt và bàng quang.

Mangan và magiê

Nước ép cà rốt là nguồn hoàn hảo cho những người có thiếu hụt các khoáng chất như mangan và magiê.

Nước ép cà rốt hỗ trợ điều trị ung thư

Dùng nước ép cà rốt trong quá trình điều trị ung thư được phát hiện bởi Ann Cameron, cô được chẩn đoán ung thư ruột kết giai đoạn 4. Cô đã quyết định thử dùng nước ép cà rốt để điều trị khi cô được nghe về Ralph Cole – người đã chữa lành ung thư ruột kết khi uống 5 pound nước ép cà rốt mỗi ngày.

Ann Cameron bắt đầu uống một cốc nước ép cà rốt mỗi ngày trong 8 tuần. Sau đó, kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng bệnh tình đã có tiến triển tốt. Tiếp theo, cô dự định uống trong 8 tháng để tế bào ung thư bị phá hủy hoàn toàn.

Là một người khỏe mạnh, hãy ăn và uống nước ép cà rốt ngay hôm nay để có được sức khỏe tốt và chống lại bệnh tật sớm nhất có thể.

Chúc bạn thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-phu-nu-uong-1-ly-ca-rot-ep-moi-ngay-trong-8-tuan-ket-qua-khien-bac-si-phai-soc-134620.html