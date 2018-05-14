Mắc phải những thói quen này vào mùa hè, bạn đang tự gây hại cho sức khỏe

Sống khỏe 14/05/2018 14:58

Uống trà đá khi đói, để quạt thổi mạnh vào người hay tắm bằng nước lạnh... những thói quen giải nhiệt của nhiều người trong mùa hè nhưng lại gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức khiến ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây cũng chính là thời điểm sức khỏe thường xuyên xảy ra vấn đề, đặc biệt nếu bạn có những thói quen sau đây.

Mắc phải những thói quen này vào mùa hè, bạn đang tự gây hại cho sức khỏe - Ảnh 1
Thời tiết nắng nóng vào mùa hè khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và dễ mắc bệnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những thói quen vào mùa hè gây hại cho sức khỏe

Để quạt thổi mạnh vào người

Khi trời nóng hay sau khi hoạt động mạnh, cơ thể đổ mồ hôi do các các mạch máu dưới da đang giãn nở để tỏa bớt nhiệt ra bên ngoài. Cảm giác mồ hôi ẩm ướt khiến nhiều người cảm thấy khó chịu nên thường bật quạt ở mức mạnh nhất và để những luồng gió thổi trực tiếp vào cơ thể.

Mắc phải những thói quen này vào mùa hè, bạn đang tự gây hại cho sức khỏe - Ảnh 2
Để quạt thổi mạnh vào người khi đang đổ mồ hôi dễ khiến bạn bị cảm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mát này khiến các mạch máu bị co lại đột ngột trong khi nhiệt độ bên trong và ngoài da chưa kịp cân bằng. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy ớn lạnh, hoa mắt, choáng, đau đầu hoặc cảm lạnh.

Uống trà đá khi đói

Trà đá là thức uống giải khát nhanh chóng và quen thuộc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc uống một ngụm lớn nước trà đá khi bụng rỗng có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày.

Khi bụng đói, một số hoạt chất của trà xanh sẽ kết hợp với protein trong dạ dày gây kích ứng khiến bạn phải đối mặt với những cơn co thắt vùng bụng. Ngoài ra, khi bụng rỗng một số chất như caffein và flo trong trà được hấp thu quá mức gây ra hiện tượng chóng mặt, tay chân run, cơ thể mệt mỏi..

Ăn chay để thanh nhiệt

Nhiệt độ cao vào mùa hè, chúng ta thường có cảm giác ăn không ngon miệng thậm chí là bỏ bữa. Chính vì thế, trong thời điểm này, nhiều người chọn dùng những món ăn thanh đạm như đồ chay để giải nhiệt cho cơ thể.

Mắc phải những thói quen này vào mùa hè, bạn đang tự gây hại cho sức khỏe - Ảnh 3
Ăn chay có thể khiến cơ thể không đủ năng lượng để hoạt động trong những ngày nắng nóng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, theo các bác sĩ dinh dưỡng, vào những ngày nắng nóng lượng nhiệt tiêu hao lớn càng cần phải bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để cơ thể hoạt động bình thường.

Ngoài việc dùng những thực phẩm thanh đạm, bạn cũng nên kèm theo các món ăn từ cá, thịt, trứng... để đảm bảo bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Tắm bằng nước lạnh

Thời tiết oi bức, cơ thể đổ nhiều mồ hôi khiến nhiều người khó chịu và muốn tắm ngay bằng nước lạnh để giải nhiệt. Tuy nhiên, nếu sức khỏe không tốt hoặc vừa mới từ ngoài trời vào mà tắm ngay bằng nước lạnh rất dễ khiến mạch máu bị vỡ.

Tình trạng này rất nguy hiểm, nếu không sớm phát hiện người bệnh có thể bị liệt cả người thậm chí tử vong.

Mắc phải những thói quen này vào mùa hè, bạn đang tự gây hại cho sức khỏe - Ảnh 4
Tắm bằng nước lạnh là một trong những thói quen mùa hè gây hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, sau khi vận động mạnh hay hoạt động ngoài trời nắng lâu, bạn nên dùng khăn ướt lau người để hạ nhiệt cơ thể và ngồi nghỉ khoảng 15 - 20 phút trước khi đi tắm. Lưu ý: Tuyệt đối không được tắm nước lạnh vào buổi tối để tránh hiện tượng thiếu máu lên não, cảm lạnh thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Vào mùa hè, nếu mắc phải một trong những thói quen kể trên, bạn nên nhanh chóng thay đổi để tránh gây hại cho sức khỏe. 

Cơ thể bạn sẽ lão hóa sớm nếu mắc phải những thói quen này

Cơ thể bạn sẽ lão hóa sớm nếu mắc phải những thói quen này

Những hành động thường nhật mà hầu như ai cũng làm có thể khiến bạn tăng thêm vài tuổi không mong muốn đấy!

Xem thêm
Từ khóa:   thói quen gây hại thói quen mùa hè gây hại sức khỏe thói quen không tốt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?