Mắc phải những thói quen này vào mùa hè, bạn đang tự gây hại cho sức khỏe

Khi trời nóng hay sau khi hoạt động mạnh, cơ thể đổ mồ hôi do các các mạch máu dưới da đang giãn nở để tỏa bớt nhiệt ra bên ngoài. Cảm giác mồ hôi ẩm ướt khiến nhiều người cảm thấy khó chịu nên thường bật quạt ở mức mạnh nhất và để những luồng gió thổi trực tiếp vào cơ thể.

Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức khiến ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây cũng chính là thời điểm sức khỏe thường xuyên xảy ra vấn đề, đặc biệt nếu bạn có những thói quen sau đây.

Trà đá là thức uống giải khát nhanh chóng và quen thuộc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng , việc uống một ngụm lớn nước trà đá khi bụng rỗng có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày.

Cách làm mát này khiến các mạch máu bị co lại đột ngột trong khi nhiệt độ bên trong và ngoài da chưa kịp cân bằng. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy ớn lạnh, hoa mắt, choáng, đau đầu hoặc cảm lạnh.

Khi bụng đói, một số hoạt chất của trà xanh sẽ kết hợp với protein trong dạ dày gây kích ứng khiến bạn phải đối mặt với những cơn co thắt vùng bụng. Ngoài ra, khi bụng rỗng một số chất như caffein và flo trong trà được hấp thu quá mức gây ra hiện tượng chóng mặt, tay chân run, cơ thể mệt mỏi..

Ăn chay để thanh nhiệt

Nhiệt độ cao vào mùa hè, chúng ta thường có cảm giác ăn không ngon miệng thậm chí là bỏ bữa. Chính vì thế, trong thời điểm này, nhiều người chọn dùng những món ăn thanh đạm như đồ chay để giải nhiệt cho cơ thể.

Ăn chay có thể khiến cơ thể không đủ năng lượng để hoạt động trong những ngày nắng nóng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, theo các bác sĩ dinh dưỡng, vào những ngày nắng nóng lượng nhiệt tiêu hao lớn càng cần phải bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để cơ thể hoạt động bình thường.

Ngoài việc dùng những thực phẩm thanh đạm, bạn cũng nên kèm theo các món ăn từ cá, thịt, trứng... để đảm bảo bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Tắm bằng nước lạnh

Thời tiết oi bức, cơ thể đổ nhiều mồ hôi khiến nhiều người khó chịu và muốn tắm ngay bằng nước lạnh để giải nhiệt. Tuy nhiên, nếu sức khỏe không tốt hoặc vừa mới từ ngoài trời vào mà tắm ngay bằng nước lạnh rất dễ khiến mạch máu bị vỡ.

Tình trạng này rất nguy hiểm, nếu không sớm phát hiện người bệnh có thể bị liệt cả người thậm chí tử vong.

Tắm bằng nước lạnh là một trong những thói quen mùa hè gây hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, sau khi vận động mạnh hay hoạt động ngoài trời nắng lâu, bạn nên dùng khăn ướt lau người để hạ nhiệt cơ thể và ngồi nghỉ khoảng 15 - 20 phút trước khi đi tắm. Lưu ý: Tuyệt đối không được tắm nước lạnh vào buổi tối để tránh hiện tượng thiếu máu lên não, cảm lạnh thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Vào mùa hè, nếu mắc phải một trong những thói quen kể trên, bạn nên nhanh chóng thay đổi để tránh gây hại cho sức khỏe.