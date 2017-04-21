Lấy một củ hành tây và làm theo cách này, cả năm không phải đến bác sĩ

Sống khỏe 21/04/2017 17:14

Biện pháp này sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể và tăng cường lưu thông máu, cải thiện sức khỏe.

Hành tây có rất nhiều công dụng cho sức khỏe như phòng ngừa và điều trị cúm, thanh lọc toàn cơ thể cũng như làm sạch máu. Chính vì thế, nó đã được sử dụng từ rất lâu trong các bài thuốc dân gian để điều trị và ngăn ngừa nhiều loại bệnh.

Trong đó, biện pháp quấn hành lên chân mà chúng tôi giới thiệu sau đây sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn từ đầu đến chân. Nó không hề có tác dụng phụ nhưng có thể mang lại kết quả cực kì nhanh chóng. Công thức này bao gồm các nguyên liệu rất đơn giản mà nhà nào cũng có.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 củ hành

1 cuộn màng bọc thực phẩm

1 đôi vớ

Lấy một củ hành tây và làm theo cách này, cả năm không phải đến bác sĩ - Ảnh 1
Hành tây là một thực phẩm đã từ được dùng để chữa bệnh từ lâu. Ảnh: Internet.

Cách làm:

Cắt hành tây thành từng lát mỏng và để nguyên trong vài phút cho đến khi tiết ra nước. Đặt hành dưới bàn chân và quấn màng bọc thực phẩm, sau đó xỏ tất vào (nên giữ ấm để có hiệu quả tốt hơn).

Thông thường, có thể đặt hành tây dưới chân rồi trực tiếp xỏ tất vào. Tuy nhiên, màng bọc thực phẩm sẽ giúp cố định hành và hạn chế mùi hăng.

Các bạn cũng có thể trộn hành tây với dầu hạnh nhân (hoặc các loại tinh dầu) hay kem dưỡng thể để giảm bớt mùi hăng của hành.

Để có hiệu quả tốt nhất, nên thực hiện biện pháp này trước khi đi ngủ để hỗn hợp này có thời gian phát huy hiệu quả.

Công dụng của biện pháp này

Bằng biện pháp này, nước hành tây sẽ thấm nhanh vào da và cung cấp trực tiếp các chất dinh dưỡng vào mạch máu để thanh lọc máu và toàn bộ cơ thể khỏi các độc tố cũng như tăng cường lưu thông máu. Gỡ bỏ hành tây ngay khi vừa ngủ dậy vào sáng hôm sau rồi rửa chân với nước lạnh. Sau đó, lau sạch chân và mặc vớ vào để giữ ấm cơ thể. Việc thay đổi nhiệt độ nóng-lạnh đột ngột sẽ giúp kích thích lưu thông máu trong cơ thể.

Cần lưu ý, hành tây phát huy tác dụng hiệu quả nhất là khi ở nhiệt độ nóng, chính vì thế nên mặc thêm tất để giữ ấm.

Phương pháp này cực kì hiệu quả để điều trị và ngăn ngừa rất nhiều loại bệnh.

*Thông tin mang tính tham khảo

(Nguồn: Thehealthy-food)

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