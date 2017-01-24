Không phải thuốc nhỏ, đây mới là cách chữa đỏ mắt tại nhà hay nhất

Đỏ mắt là tình trạng bề mặt của mắt bị ửng đỏ do viêm và sưng. Có rất nhiều nguyên nhân gây viêm, có thể là do khô mắt, bụi, dị ứng, viêm nhiễm hoặc chấn thương. Để phản ứng, mắt bạn có thể sưng lên và bị ngứa, chảy nước, đau đớn, thậm chí tổn thương thị lực trong một số trường hợp nặng.

Ngoài những nguyên nhân trên, tình trạng xuất huyết hoặc vỡ mao mạch mắt cũng gây đỏ mắt. Biện pháp chữa trị cơ bản nhất là nghỉ ngơi, tránh đeo kính áp tròng và giữ đôi mắt sạch sẽ. Nếu những biện pháp này không có tác dụng, bạn cần đi khám ngay.

Có nhiều loại bệnh khác nhau khiến mắt đỏ như bệnh viêm mí mắt (sưng trong và quanh mí mắt), viêm màng kết (sưng viêm dẫn tới chảy chất màu trắng từ mắt), uveitis (chứng rối loạn tự miễn gây viêm), tổn thương giác mạc (do sử dụng kính áp tròng không phù hợp), tăng nhãn áp cấp tính, vv.

Ngoài ra, còn một số biện pháp trị đau mắt đỏ tại nhà cực kỳ hiệu quả mà bạn nên thử ngay:

Chườm nước ấm

Bạn chỉ cần dùng 1 túi chườm ấm chườm lên mí mắt. Cách làm rất đơn giản: Nhúng 1 miếng vải vào nước ấm rồi áp lên mắt. Để yên trong 15 phút và làm khoảng 2-3 lần/ngày. Nó sẽ giúp giảm viêm, giúp mắt hết đau cũng như những triệu chứng khác.

Chườm lạnh

Chườm lạnh bao gồm việc mát xa mắt bằng đá viên hoặc 1 thứ gì đó lạnh khác. Dùng túi chườm lạnh hoặc 1 miếng khăn sạch bọc đá viên rồi áp lên mí mắt. Nó sẽ giảm sưng và các triệu chứng khác của bệnh mắt đỏ. Bạn sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức. Hơn nữa, nó còn cải thiện thị lực rất nhiều.

Nước hoa hồng

Nước hoa hồng rất tốt cho mắt và có thể dùng hàng ngày để chăm sóc mắt. Khi bị đỏ mắt, việc chườm nước hoa hồng sẽ giảm viêm nhiễm và khô mắt. Bạn có thể nhúng bông gòn vào nước hoa hồng rồi chườm lên mắt, để yên trong 15 phút. Bên cạnh đó, hỗn hợp sữa và nước hoa hồng cũng có thể giúp giảm sưng mắt.

Trà xanh

Trà xanh có đặc tính kháng khuẩn và làm mát giúp xoa dịu triệu chứng sưng viêm. Từ lâu, người ta đã dùng loại trà này để trị đỏ mắt. Bạn có thể đun sôi trà xanh với nước rồi để nguội, sau đó dùng để mát xa mắt.

Sữa lạnh

Sữa có nhiều khả năng tuyệt vời mà có lẽ bạn đã biết. Nhưng có thể bạn chưa biết sữa còn có khả năng chữa đau mắt đỏ hiệu quả. Bạn có thể dùng sữa lạnh bình thường để mát xa hoặc dùng hỗn hợp mật ong và sữa lạnh. Bạn nên để hỗn hợp trong tủ lạnh một lúc để có hiệu quả tốt nhất.

Nước ép dưa leo đông lạnh

Nước ép dưa leo là chất kháng khuẩn và làm mát tự nhiên cực kỳ hiệu quả. Bạn có thể dùng nó để chườm vào khu vực bị ảnh hưởng. Hoặc bạn có thể đổ nước ép dưa leo vào khay đá rồi dùng để mát xa lên mắt.

Nha đam

Nha đam có thể giúp bạn chữa nhiều triệu chứng mắt đỏ. Bạn có thể cắt lá nha đam lấy cùi rồi thoa lên mí mắt và dưới mắt 2-3 lần/ngày.

Lưu ý, những phương pháp này được dùng để thoa bên ngoài, do đó bạn cần tránh để chúng tiếp xúc trực tiếp với mắt. Cách tốt nhất là nhắm mắt lại. (Thông tin mang tính tham khảo).