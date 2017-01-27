Không phải kích cỡ 'cậu nhỏ', đây mới là điều phụ nữ thực sự khao khát trên giường

Từ bao đời nay, kích cỡ ‘súng ống’ luôn là nỗi bận tâm lớn nhất của nhiều đàn ông. Mới đây, giáo sư Kevan Wylie, cố vấn nam khoa của đại học Shefffield (Anh) đã công bố kết quả khảo sát hơn 50 ngàn đàn ông và phụ nữ. Theo nghiên cứu, những nam giới có kích cỡ ‘cậu nhỏ’ trung bình thường bận tâm về kích thước hơn là những đàn ông có ‘súng’ nhỏ hơn.

Một nghiên cứu khác do hãng đồ chơi tình dục Pure Romance thực hiện gần đây với hàng ngàn nam giới và phụ nữ đã kết hôn về những thói quen trên giường giúp cải thiện đời sống chăn gối của họ. Kết quả tiết lộ, phụ nữ quan tâm đến 4 điều sau trên giường hơn là kích cỡ ‘cậu nhỏ’.

Nghiên cứu cũng tiết lộ chỉ 55% nam giới hài lòng về kích cỡ ‘cậu bé’ của mình, trong khi tới 85% phụ nữ hài lòng về kích thước ‘súng’ của đối tác. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy phái đẹp không quan tâm nhiều lắm đến kích cỡ như bạn vẫn nghĩ.

Sự giao tiếp

Giao tiếp là nền tảng cho mọi thứ, nhất là sex. Bằng cách giao tiếp tốt hơn, bạn có thể nói ra những gì bạn muốn trên giường cũng như thoải mái thử những thứ mới mẻ với đối tác. Cuộc khảo sát tiết lộ 62% phụ nữ cho rằng giao tiếp tốt sẽ làm đời sống tình dục của họ viên mãn hơn, và một nửa đàn ông nhất trí với quan điểm này.

Cách tốt nhất để có sự giao tiếp tốt về sex là nói ra những mong muốn của bạn và xem nàng đáp lại như thế nào. Điều này không chỉ giúp cả hai thảo luận về sex một cách thoải mái hơn mà còn giúp bạn giao tiếp tốt hơn trong những lĩnh vực khác.

Khả năng tưởng tượng và trò chơi đóng vai

Một lợi ích khác của sự giao tiếp tốt hơn là cả hai có thể khám phá các sở thích và trí tưởng tượng về tình dục của nhau. 40% phụ nữ cho hay, việc làm theo khả năng tưởng tượng sẽ giúp cuộc sống tình dục của họ viên mãn hơn.

Và trí tưởng tượng về tình dục không nhất thiết phải là những thứ quái gở, đôi khi chỉ cần thử những điều mới mẻ như làm ‘chuyện ấy’ ở 1 phòng khác, thử tư thế mới, nói chuyện ‘khiêu khích’ hoặc chơi trò đóng vai. Chừng đó là đủ để làm cho chuyện chăn gối thêm thăng hoa.

Dạo đầu dài hơn

Hơn một nửa chị em (58%) được khảo sát thực sự thích đàn ông dành thêm thời gian cho màn dạo đầu. Hãy nghĩ về dạo đầu như màn 1, bạn không thể tới màn 2 nếu không có màn 1. Vì thế, bạn luôn cần dành thêm thời gian cho điều này. Nó sẽ giúp bạn tăng cường hưng phấn, khiến cực khoái trở nên mãnh liệt hơn.

Dạo đầu không chỉ giới hạn với việc vuốt ve, kích thích nhau trên giường. Bạn có thể gửi tin nhắn ‘khiêu khích’ nàng suốt ngày hoặc mát xa bàn chân nàng khi cả hai cùng nhau xem 1 chương trình truyền hình yêu thích. Hãy làm bất cứ gì khiến nàng cảm thấy ham muốn.

Đồ chơi tình dục

Sex toy có thể tăng cường trải nghiệm của cả hai trên giường và 40% phụ nữ được khảo sát đồng ý điều này. Nó không chỉ tăng cường khoái lạc cho cả hai mà còn giúp nam giới kéo dài cuộc yêu nếu bạn bị rối loạn cương dương.

Chúc bạn sống khỏe.