Không cần thuốc, đây là cách giảm ho vào ban đêm nhanh nhất tại nhà

Triệu chứng này thường kéo dài ảnh hưởng lớn tới chất lượng giấc ngủ và làm cơ thể vô cùng mệt mỏi vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, bạn có thể chấm dứt vấn đề này hiệu quả mà không cần dùng đến thuốc bằng những cách giảm ho vào ban đêm nhanh chóng và đơn giản dưới đây.

Ho là một trong những phản xạ của cơ thể để tống các dị vật ra ngoài nhằm làm sạch đường hô hấp. Trong đó, ho về đêm là triệu chứng thường gặp và kéo dài dai dẳng do thời tiết thay đổi hay tác động từ môi trường.

Muối không chỉ là gia vị quen thuộc trong các món ăn mà còn có thể giúp điều trị ho vào ban đêm vô cùng hiệu quả. Bạn chỉ cần súc miệng bằng nước muối hoặc ngậm một ít muối hạt trước khi đi ngủ để giúp sát khuẩn vòm họng cũng như làm giảm ho hiệu quả.

Chỉ với một ít muối, bạn có thể trị dứt điểm triệu chứng ho về đêm nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu bị đau rát cổ họng do ho quá nhiều, muối chính là vị cứu tinh hoàn hảo dành cho bạn.

Mật ong

Mật ong chứa nhiều chất có lợi giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và chống nhiễm trùng vô cùng hiệu quả. Chính vì thế, chúng có tác dụng tuyệt vời trong điều trị các bệnh về cổ họng như đau họng, ho về đêm.

Mật ong có thể giúp bạn chấm dứt những cơn ho vào ban đêm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Để giảm bớt những cơn ho về đêm, bạn hãy pha một tách trà nóng và cho vào 1 muỗng cà phê mật ong, thêm 2 muỗng cà phê nước cốt chanh.

Tỏi

Chỉ cần ngậm 1 tép tỏi, những cơn ho vào ban đêm khó chịu sẽ nhanh chóng biến mất - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi có chứa allicin, một kháng sinh rất mạnh, giúp tiêu diệt virut và vi khuẩn nhanh chóng. Theo nhiều chuyên gia, bạn có thể ngậm một tép tỏi sống trong khoảng 5-10 phút trước khi ngủ để chấm dứt triệu chứng ho ban đêm.

Dầu gió

Dầu gió giúp giữ ấm cơ thể và làm giảm những cơn ho - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách trị ho ban đêm vô cùng đơn giản và được nhiều người áp dụng chính là dầu gió. Chỉ cần xoa dầu gió vào lòng bàn chân trước khi đi ngủ, bạn sẽ có một giấc ngủ ngon tới sáng.

Vỏ cam

Thay vì vứt vỏ cam, bạn có thể dùng chúng để giảm ho ban đêm nhanh chóng. Chỉ cần đem vỏ cam tươi nướng lên và ăn khi còn nóng. Chúng sẽ làm ấm cổ họng của bạn và những cơn ho sẽ lui nhanh.

Gừng

Khi bị ho hay đau rát cổ họng, bạn chỉ cần ngậm một lát gừng. Cách này sẽ mang lại hiệu quả vô cùng bất ngờ.

Dùng 1 tách trà gừng trước khi ngủ sẽ giúp cơ thể bạn ấm hơn và không còn phải chịu đựng những cơn ho dai dẳng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra có thể pha một cốc trà gừng bằng cách đập dập gừng cho vào cốc nước sôi, để đến khi nước nguội bớt thì pha thêm 1 thìa mật ong, khuấy đều và thưởng thức. Trước khi ngủ, dùng một tách trà gừng này đảm bảo bạn sẽ không còn phải mệt mỏi vì những cơn ho về đêm nữa.

Với những cách trị ho ban đêm này, bạn sẽ không cần dùng tới thuốc nữa!