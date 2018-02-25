Tình trạng chảy máu chân răng khiến người bệnh gặp nhiều phiền toái trong việc vệ sinh răng miệng, ăn uống, thậm chí nếu để lâu có thể gây nhiễm trùng nướu.

Chảy máu chân răng là vấn đề xảy ra khá phổ biến ở nhiều người. Nguyên nhân là do cao răng, thiếu vitamin C, rối loạn nội tiết...

Bạn chỉ cần ép lấy nước nha đam sau đó bôi lên nướu răng, để khoảng 5 phút rồi súc miệng lại bằng nước sạch. Kiên trì thực hiện phương pháp này 2 lần/ngày trong khoảng vài ngày, bạn sẽ không còn bị chảy máu chân răng nữa.

Ngoài có tác dụng trị mụn, làm trắng da, nha đam còn có khả năng chữa chảy máu chân răng vô cùng nhanh chóng mà ít người biết đến. Nhiều nha sĩ cho biết, trong nha đam có nhiều chất giúp làm dịu vết thương và chống lại sự tấn công của vi khuẩn hiệu quả.

Lá trà xanh

Theo nhiều nghiên cứu, lá trà xanh có đặc tính kháng sinh mạnh, do đó sẽ giúp ngăn ngừa vi khuẩn phát triển trong khoang miệng cũng như làm vết thương mau lành. Từ đó giải quyết được tình trạng chảy máu chân răng của bạn một cách nhanh chóng.

Lá trà xanh mua về rửa sạch, cho vào nước sôi ngâm khoảng 10 phút rồi bạn vớt bỏ lá. Tiếp theo cho 1 muỗng cà phê mật ong vào ly trà, khuấy đều, để nguội rồi bạn ngậm nước này trong khoảng 2 phút trước khi nuốt. Những người không bị chảy máu chân răng cũng có thể dùng cách này để giữ sạch khoang miệng phòng tránh sâu răng.

Nước muối

Muối không chỉ là một gia vị quan trọng trong các món ăn mà còn có tác dụng chữa bệnh, bao gồm chảy máu chân răng.

Hòa tan một muỗng cà phê muối vào ly nước ấm rồi ngậm dung dịch này từ 3 - 5 phút sau đó nhổ ra, không cần súc miệng lại. Lưu ý: Bạn không nên pha nước muối quá mặn hay nhạt vì sẽ không mang lại kết quả như mong muốn.

Mật ong

Với công dụng kháng khuẩn và điều trị nhiễm trùng, mật ong thường được dùng trong việc điều trị chảy máu chân răng.

Một ít mật ong sẽ giúp điều trị chảy máu chân răng nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn dùng bông chấm vào mật ong bôi lên vùng nướu bị chảy máu rồi để cho chúng tan trong khoang miệng. Cuối cùng, súc miệng lại bằng nước ấm. Thực hiện phương pháp này mỗi ngày, tình trạng chảy máu chân răng sẽ sớm biến mất.

Chúc bạn thành công với những cách chữa chảy máu chân răng tại nhà ở trên.