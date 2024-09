Điểm danh những thực phẩm tốt cho sức khỏe bán đầy chợ Việt, một loại quả được xem là ‘thần dược’ rất tốt cho tim và phổi

Vitamin C trong táo có tác dụng bảo vệ hệ thống tim mạch. Vì vậy, một số nhà khoa học và bác sĩ gọi táo là trái cây tốt cho sức khỏe toàn diện. Chất keo và nguyên tố vectơ trong táo có thể giữ lượng đường trong máu ổn định, vì vậy táo không chỉ là món ăn nhẹ lành mạnh cho bệnh nhân tiểu đường mà còn là loại trái cây thiết yếu cho những ai muốn kiểm soát lượng đường trong máu. Táo còn có tác dụng làm giảm cholesterol hiệu quả, ngăn ngừa ung thư và ngộ độc chì.

Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải

Bắp cải là loại rau phổ biến nhất và rẻ nhất trong mùa đông. Bắp cải nổi tiếng là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao. Nó chứa protein, chất béo, nhiều vitamin, canxi, phốt pho và các khoáng chất khác, cũng như một lượng lớn chất xơ thô.

Bắp cải rất giàu vitamin C và vitamin E. Tiêu thụ bắp cải thường xuyên có thể tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể và còn có tác dụng chăm sóc và làm đẹp da rất tốt.

Chất xơ trong bắp cải không chỉ có tác dụng giữ ẩm cho ruột và thúc đẩy quá trình giải độc mà còn thúc đẩy quá trình hấp thụ protein động vật của cơ thể, có thể ngăn ngừa bệnh xơ cứng động mạch do tuổi già và bệnh tim mạch.

Đậu phụ

Đậu phụ là nguyên liệu hàng ngày và có thể được dùng trong nhiều món ăn khác nhau. Nó rất giàu protein thực vật, có thể ngăn ngừa xơ cứng động mạch và giảm mức cholesterol. Giáo sư Li Lite từ Trường Khoa học Thực phẩm và Kỹ thuật Dinh dưỡng thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc tin rằng ăn ít nhất nửa miếng đậu phụ mỗi ngày có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch một cách hiệu quả.

Hàm lượng protein trong đậu phụ không chỉ cao mà chất lượng của nó có thể sánh ngang với các loại protein động vật chất lượng cao như trứng, sữa. Chất lecithin phong phú trong đậu phụ có tác dụng bảo vệ dây thần kinh não, có thể duy trì quá trình trao đổi chất và hoạt động bình thường của tế bào não, đồng thời cải thiện trí nhớ.

Cà chua

Mọi người đều biết lợi ích của cà chua có thể ngăn ngừa xơ cứng động mạch, phá vỡ cục máu đông và ngăn ngừa nhồi máu não. Điều quan trọng là nấu cà chua như thế nào để nó thực sự được cơ thể hấp thụ. Câu trả lời đúng là ăn nóng, bổ dưỡng hơn gấp ba lần so với ăn lạnh ở nhiệt độ phòng. Lycopene trong cà chua dễ dàng được hấp thụ vào cơ thể khi đun nóng. Các bác sĩ cũng chỉ ra rằng, tốt nhất nên cho một ít dầu ăn khi đun nóng và nấu cà chua, như vậy chất dinh dưỡng sẽ dễ hấp thụ hơn.

Đậu nành lên men

Natto được làm từ đậu nành thông qua quá trình lên men của vi khuẩn Natto. Quá trình lên men tạo ra nhiều loại hoạt chất sinh lý. Nó rất giàu nattokinase và vitamin K2, có tác dụng hòa tan fibrin trong cơ thể và làm tan cục máu đông có chứa genistein làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư một cách hiệu quả.

Ngoài ra, nó còn có chức năng hạ huyết áp, chống oxy hóa, ngăn ngừa loãng xương và thúc đẩy quá trình đông máu, cải thiện khả năng tiêu hóa protein và điều chỉnh chức năng đường ruột. Đây là thực phẩm bổ dưỡng phù hợp nhất cho người cao tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh

Khi nói đến các loại rau tự nhiên và tốt cho sức khỏe, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bông cải xanh, loại rau phổ biến nhất trên bàn ăn hàng ngày của chúng ta. Bông cải xanh có thể cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể vì rất giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, có thể thúc đẩy sản xuất nhiều chất miễn dịch.

Các chất dinh dưỡng trong bông cải xanh không chỉ có hàm lượng cao mà còn toàn diện. Một nghiên cứu kết luận rằng giá trị dinh dưỡng trung bình và tác dụng ngăn ngừa bệnh tật của bông cải xanh vượt xa các loại rau khác.

Nhiều người cho rằng cà chua, ớt… là những loại rau giàu vitamin C. Trên thực tế, bông cải xanh có hàm lượng vitamin C cao hơn chúng và cao hơn đáng kể so với các loại rau thông thường khác.

Hơn nữa, bông cải xanh rất giàu vitamin, đặc biệt là axit folic, đây là lý do quan trọng khiến giá trị dinh dưỡng của nó cao hơn các loại rau thông thường.

Tỏi

Tỏi là loại thực phẩm được nhiều người biết đến, ăn tỏi thường xuyên sẽ mang lại những lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Lợi ích đầu tiên của việc ăn tỏi thường xuyên là bạn ít mắc một số bệnh truyền nhiễm. Chất chứa lưu huỳnh trong tỏi là chất kháng sinh tự nhiên rất tốt và có tác dụng ức chế tốt đối với nhiều loại vi khuẩn, virus gây bệnh.

Lợi ích thứ hai là tỏi còn có thể hạ huyết áp và lượng đường trong máu, thúc đẩy bài tiết insulin, thúc đẩy sự giãn nở mạch máu, hạ huyết áp và ngăn ngừa xơ cứng động mạch.

Ngoài ra, tỏi còn rất giàu khoáng chất, chẳng hạn như kẽm và selen, sau khi những khoáng chất này xâm nhập vào cơ thể, chúng có thể loại bỏ các gốc tự do một cách hiệu quả, từ đó chống lại sự lão hóa và thúc đẩy quá trình phục hồi của cơ thể.

Tỏi là một loại thực phẩm có cùng nguồn gốc như thuốc và thực phẩm. Tiêu thụ thường xuyên sẽ mang lại những lợi ích nhất định đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, allicin dễ bị phá hủy ở nhiệt độ cao và mất tác dụng diệt khuẩn.

Đây đều là những thực phẩm có giá thành khá rẻ nhưng lại mang đến cho người dùng nhiều giá trị dinh dưỡng.