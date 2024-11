Bông cải xanh là loại rau thuộc họ cải, được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là khả năng tiềm năng giúp ngăn ngừa ung thư vú. Bông cải xanh chứa nhiều hợp chất chống ung thư như sulforaphane, glucosinolate và indole-3-carbinol. Những hợp chất này có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và thúc đẩy quá trình tự chết tế bào (apoptosis) của tế bào ung thư.

Bông cải xanh đồng thời cũng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, E và beta-carotene. Đây đều được biết đến như những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do. Gốc tự do là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh mãn tính, bao gồm ung thư vú.