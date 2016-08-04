Hỗn hợp thần kì giúp chữa dứt điểm giãn tĩnh mạch chỉ trong 10 ngày

Sống khỏe 04/08/2016 12:44

Giãn tĩnh mạch có thể gây ra bởi các yếu tố khác nhau như tuổi tác và mang thai. Nhưng nó cũng liên quan đến yếu tố di truyền, có nghĩa là nếu mẹ của bạn có nó, bạn sẽ có nguy cơ cao phát triển bệnh này, theo Healthy Food Star.

Tình trạng này thường xuất hiện vào những năm cuối tuổi đôi mươi và cần được điều trị sớm hoặc nó sẽ tồi tệ hơn theo thời gian.

Mặc dù nó thường xảy ra ở phụ nữ, nhưng đàn ông cũng có thể bị giãn tĩnh mạch. Dưới đây là một số yếu tố phổ biến gây nên chứng giãn tĩnh mạch:

Yếu tố di truyền

Tuổi tác

Thiếu vận động

Vấn đề nội tiết

Mặc dù các biến chứng của giãn tĩnh mạch là khá hiếm gặp, nhưng tình trạng này có thể gây đau và khó chịu. May mắn thay, có một giải pháp hoàn toàn tự nhiên để giúp bạn giảm sự khó chịu do suy giãn tĩnh mạch.

Chuẩn bị những nguyên liệu sau:

3 muỗng canh giấm táo

½ chén cà rốt

½ chén nha đam (lô hội)

Thực hiện:

Băm nhỏ cà rốt và nha đam và cho vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn. Sau đó, cho giấm táo vào và tiếp tục xay nhuyễn đến khi chúng sánh mịn như kem.

Cuối cùng, đổ hỗn hợp ra một hũ thủy tinh có nắp đậy và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Sử dụng:

Thoa một lớp mỏng hỗn hợp lên khu vực giãn tĩnh mạch, massage nhẹ nhàng rồi giữ nguyên hỗn hợp trên da trong vòng 30 phút. Sau đó, rửa sạch vùng da đắp hỗn hợp với nước sạch.

Lặp lại quá trình điều trị đến khi bạn cảm thấy có những chuyển biến rõ rệt và dứt hẳn.

Chúc bạn thành công.

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