Hé lộ cách trị gàu bằng muối “tiêu diệt” hiệu quả hàng triệu vi khuẩn gây nên gàu

Sống khỏe 24/11/2017 09:25

Trị gàu bằng muối là cách làm khá hiệu quả, tuy nhiên không nhiều người biết đến. Chỉ sau một vài lần áp dụng lượng gàu sẽ giảm rõ rệt, hết ngứa ngáy và không còn cảm giác khó chịu.

Tình trạng gàu rơi lấm tấm xuống vai áo khiến bạn thiếu tự tin khi giao tiếp với mọi người. Nếu không được chữa trị sớm, gàu sẽ bít kín da đầu khiến cho tóc yếu và dễ gãy rụng. Thậm chí gây nấm da đầu sẽ bị hói.

Phần lớn, gàu xuất hiện là do một loại nấm có tên malassezia sinh sống trên da đầu và gây nên. Để đối phó với tình trạng này, ngoài cách áp dụng cách trị gàu bằng bồ kết, giấm táo, dầu oliu... thì bạn hãy thử dùng cách trị gàu bằng muối nhé, sẽ mang lại kết quả vô cùng kinh ngạc đấy.

Vì vậy, ngay khi bị gàu “tấn công”, bạn hãy áp dụng ngay những cách trị gàu bằng muối cấp tốc dưới đây.

Cách trị gàu bằng muối hạt

 

Cách trị gàu bằng muối hạt
Cách trị gàu bằng muối hạt. Ảnh internet

Để sớm thấy được hiệu quả trị gàu tốt nhất bạn cần chuẩn bị 1 nắm muối hạt vừa đủ dùng. Sau đó rắc đều lên đầu. Tiếp theo massage nhẹ nhàng để làm bong tróc các mảng gàu. Cuối cùng bạn gội sạch bằng nước mát và dùng khăn bông lau khô tóc. Cách này không chỉ dùng để trị gàu hiệu quả mà còn được áp dụng để chữa một số bệnh thông thường như viêm họng, chữa vết ong chích, trị bọng mắt. Kiên trì thực hiện để sớm có kết quả cải thiện như mong muốn.

Lưu ý: Không nên chà mạnh tay vì muối có thể làm xước da đầu gây nhiễm trùng nguy hiểm.

Cách trị gàu bằng muối và đường phèn

Phèn chua có công dụng trung hòa pH trên da đầu và muối có công dụng diệt khuẩn rất tốt. Nên khi 2 nguyên liệu này kết hợp với nhau sẽ tạo ra “sức mạnh” “công phá” để tiêu diệt các mảng gàu hiệu quả. Do đó, bạn chỉ cần bỏ ra một chút thời gian đã có thể tiêu diệt được các mảng gàu “cứng đầu” trong thời gian ngắn nhất.

Chuẩn bị:

  • 1 thìa muối ăn.
  • 1 thìa đường phèn.

Cách trị gàu bằng muối và đường phèn
Cách trị gàu bằng muối và đường phèn. Ảnh internet

Cách làm:

  • Trộn đều 2 nguyên liệu lại với nhau, sau đó trộn chung vói dầu gội đầu.
  • Sau khi làm ướt tóc, bạn dùng hỗn hợp này để gội đầu.
  • Cuối cùng xả sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện thường xuyên để cảm nhận được sự thay đổi, da đầu sạch gàu, tóc mượt mà, thơm tho, giúp bạn luôn tự tin.

Phần lớn chỉ sau 4-5 ngày áp dụng, gàu đã vơi dần. Nên không có lý do gì, bạn lại ngần ngại khị thực hiện cách này.

Cách trị gàu bằng muối và chanh

Chanh tươi chứa lượng axit tự nhiên và vitamin C giúp cân bằng độ pH trên da đầu, đồng thời, giúp da đầu khỏe mạnh hơn, tóc hạn chế bị xơ rối.

Để thực hiện cách này, bạn hãy thực hiện theo đúng hướng dẫn sau đây:

Chuẩn bị:

  • 1 quả chanh tươi.
  • 1 thìa muối.

Hé lộ cách trị gàu bằng muối “tiêu diệt” hiệu quả hàng triệu vi khuẩn gây nên gàu - Ảnh 3
Cách trị gàu bằng muối và chanh. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Cắt đôi quả chanh, sau đó vắt lấy nước cốt.
  • Hòa tan muối vào nước cốt chanh tạo thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Dùng lược chải đều hỗn hợp lên tóc và da đầu.
  • Ủ khoảng 4-5 phút, sau đó gội sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện 2-3 lần/tuần là tốt nhất, để nhanh chóng “đánh đuổi” gàu đi trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý: Không nên ủ quá lâu, vì chanh có tính axit nên nhanh chóng thẩm thấu. Nếu ủ quá lâu, sau khi gội xong, bạn sẽ luôn có cảm giác ngứa rát, rất khó chịu.

Trên đây là những cách trị gàu bằng muối đơn giản, phái đẹp có thể thực hiện ngay tại nhà mà vẫn được đạt được hiệu quả cải thiện như mong muốn. Luôn đem lại một mái tóc bồng bềnh, sạch gàu và tự tin mọi lúc mọi nơi bạn. Chúc các bạn thành công!

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