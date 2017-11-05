Dùng ngay 2 cách trị chấy cho trẻ này để sớm loại bỏ triệt để đám chấy đáng ghét

Sống khỏe 05/11/2017 22:08

Cách trị chấy cho trẻ cũng tương tự như với người lớn. Với biện pháp từ thiên nhiên như chia sẻ dưới đây sẽ là gợi ý tuyệt vời nhất dành cho bé yêu của bạn.

Trẻ nhỏ mắc phải chấy rận là tình trạng thường gặp, mẹ cần tìm cách trị chấy cho trẻ sao cho hiệu quả mà đảm bảo an toàn cho mái tóc và da đầu của bé. Nếu như việc dùng thuốc đặc trị gây tốn kém thì việc sử dụng các công thức thiên nhiên như dưới đây là sự lựa chọn tuyệt vời. Loại bỏ ngay cảm giác ngứa ngáy, khó chịu cho bé yêu khi thực hiện theo hướng dẫn dưới đây của chúng tôi nhé.

 

Chấy rận sống trong môi trường rậm rạp, độ ẩm cao và phát triển rất nhanh. Nếu trên đầu của bạn chỉ có 1 con chấy thì sau khoảng nửa tháng thôi thì trứng chấy và chấy con sẽ nhiều gấp rất nhiều lần. Loại ký sinh trùng này hút máu trên da đầu của bạn. Do vậy, nếu như không có biện pháp diệt trừ thì sẽ gây tổn thương, nhiễm trùng da đầu và gây hại cho mái tóc. Vậy nên đừng chần chừ mà hãy áp dụng ngay những công thức có thể diệt trừ chấy rận.

 

Hiện nay có khá nhiều phương pháp khác nhau để loại bỏ chấy như gội đầu đặc trị, thoa thuốc diệt chấy hay những cách thông dụng thủ công như bắt chấy bằng tay. Tuy mỗi biện pháp mang lại hiệu quả khác nhau nhưng dường như công thức từ thiên nhiên vẫn nằm ở vị trí đầu trong tất cả các cách trị chấy dành cho trẻ mà mẹ chọn. Và bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn công thức đơn giản, dễ thực hiện nhất nhé.

Cách trị chấy cho trẻ bằng tỏi

Tỏi là loại thực phẩm quen thuộc dùng trong nhiều món ăn của gia đình Tỏi có mùi hắc, tính nóng, nhiều axit lactic có khả năng loại bỏ khuẩn hại và ký sinh trùng đem bám trên da đầu. Đây là phương pháp đơn giản, ít tốn kém nhất mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

 

Cách trị chấy hiệu quả cho bé với tỏi dễ thực hiện
Cách trị chấy hiệu quả cho bé với tỏi dễ thực hiện (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Tỏi, dầu oliu, chanh tươi.

 

Thực hiện:

 

- Tỏi lột vỏ, ép lấy nước cốt.

 

- Chanh vắt lấy nước.

 

- Trộn 1 muỗng nước ép tỏi với 1 muỗng dầu oliu và 1 muỗng nước cốt chanh. Bạn có thể theo tỷ lệ này mà làm với số lượng vừa đủ cho tóc của bé nhé.

 

- Thoa đều hỗn hợp này lên da đầu và tóc bé, xoa bóp nhẹ nhàng.

 

- Dùng khăn phủ kín tóc lại và giữ trong khoảng 1 tiếng.

 

- Gội lại với dầu gội dịu nhẹ dành cho em bé.

Cách điều trị chấy rận cho bé với muối

Muối ăn có tính chống khuẩn, chống sưng tấy khá tốt, nó được dùng để tẩy tế bào chết làm sạch da và loại bỏ khuẩn gây hại. Nhờ đặc tính này mà muối còn có thể là cách trị chấy hiệu quả và nhanh chóng mà đảm bảo an toàn cho bé.

 

Loại bỏ chấy dễ dàng cho trẻ chỉ với muối và giấm
Loại bỏ chấy dễ dàng cho trẻ chỉ với muối và giấm (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Muối, giấm ăn.

 

Thực hiện:

 

- Hòa muối, giấm với chậu nhỏ nước ấm.

 

- Dùng nước này gội đầu cho bé, xoa bóp nhẹ nhàng khoảng 5 phút.

 

- Gội sạch lại bằng nước ấm.

 

- Sấy tóc bé cho khô rồi thoa một lớp dầu dừa lên tóc.

 

Trên đây là 2 cách điều trị chấy cho trẻ hiệu quả và đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng. Không những vậy đây cũng là biện pháp mà người lớn cũng có thể dùng được. Ngoài áp dụng công thức điều trị chấy riêng biệt, bạn còn nên kết hợp với các thói quen lành mạnh để sớm diệt tận gốc chấy rận trên da đầu bé:

 

- Gội đầu cho bé thường xuyên với loại dầu gội dịu nhẹ như thảo dược.

 

- Chải tóc cho bé bằng lược mau để loại bỏ trứng chấy tốt hơn.

 

- Kết hợp bắt chấy bằng tay để loại bỏ những chấy mẹ, chấy già, ngăn sự sinh sản của chúng.

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