Dùng cách này chữa bong gân bàn chân đảm bảo hiệu quả cao mà bạn không ngờ

Khi bàn chân của bạn vận động và va chạm mạnh thì rất dễ có nguy cơ bị bong gân hay trật khớp. Điều này sẽ khiến chân bị sưng phù và đau nhức rất khó chịu. Do vậy chữa bong gân bàn chân cần được tiến hành nhanh chóng để đảm bảo bạn sớm có thể hoạt động lại như bình thường. Đừng lo lắng, hãy thử áp dụng những biện pháp cơ bản và đơn giản dưới đây để có thể tự mình chữa bong gân ngay tại nhà nhé.

Như chúng ta đã biết, bong gân là tình trạng có thể xảy ra với bất kỳ ai. Chỉ cần có tác động mạnh, vận động quá nhiều khiến dây chằng liên kết giữa các khớp xương lại với nhau bị kéo giãn hoặc bị đứt gãy. Khi đó, bạn sẽ có cảm giác đau nhức và bị sưng phù lên. Việc đi lại lúc này gặp nhiều khó khăn. Nếu như bị nhẹ thì có thể tự điều trị trong khoảng vài ngày, nhưng nếu bị bong gân nặng thì cần đến thăm khám bác sĩ để nhận được những lời khuyên đúng nhất nhé.

Bài viết này sẽ hỗ trợ bạn tự điều trị bong gân chân tại nhà ở mức độ nhẹ, nên nếu như tình trạng của bạn nặng hơn thì nên gặp bác sĩ nhé.

Trị bong gân bàn chân bằng đá lạnh

Đá lạnh được xem là phương pháp nhanh chóng mà hiệu quả nhất để có thể hỗ trợ điều trị bong gân.

Đá lạnh có khả năng làm tê liệt các tế bào tạm thời, làm giảm sưng phù khá hiệu quả. Nếu chân bạn vừa mới bị trật khớp, sưng đau thì hãy chườm ngay đá lên. Giữ như vậy khoảng 10 – 15 phút để giảm đau nhanh chóng nhất nhé. Đồng thời, bạn hãy duy trì cách này mỗi ngày cho đến khi tình trạng bong gân được khỏi hẳn.

Chữa bong gân bàn chân với trái me

Đây là biện pháp dân gian mà nhiều người đã sử dụng nhằm chăm sóc đôi chân bi bong gân, trật khớp. Cùi trái me đem nướng hoặc hấp lên cho nóng, sau đó đắp lên vùng da bị bong gân cho đến khi cùi me nguội đi là đươc. Cách này bạn có thể áp dụng mỗi ngày để nhanh chóng bình phục nhé.

Dùng muối trị bong gân bàn chân

Đôi khi những cơn đau do bị bong gân sẽ xuất hiện thường xuyên nếu như bạn lỡ vận động mạnh. Để gảm bớt đau tê và bớt sưng chân thì muối cũng là giải pháp an toàn dành cho bạn.

Chuẩn bị: Muối, chanh tươi, bột nghê.

Thực hiện:

- Bạn hãy trộn bột nghệ với muối và nước cốt chanh sao cho chúng tạo thành hỗn hợp đặc sánh.

- Sau đó đắp hỗn hợp này lên chân rồi dùng khăn mỏng cố định lại.

- Giữ như vậy trong khoảng 2 – 3 tiếng rồi gỡ ra và rửa sạch lại với nước ấm.

- Áp dụng mỗi ngày và bạn sẽ nhanh chóng thấy được hiệu quả.

Đắp thảo dược chữa bong gân chân hiệu quả

Thay vì dùng những loại thực phẩm quen thuộc để hỗ trợ tiêu sưng, giảm đau khi bị bong gân. Bạn có thể nhờ đến các loại thảo dược khác vì nó sẽ phát huy tối đa công dụng và chăm sóc đôi chân của bạn được tốt hơn.

Có khá nhiều bài thuốc cổ truyền có thể sử dụng để điều trị bong gân rất tốt. Dưới đây là vài công thức cho bạn tham khảo.

- Chuẩn bị lá náng, lá chìa vôi, lá huyết dụ với một lượng như nhau rồi đem rửa sạch và giã nát. Lấy hỗn hợp này đắp lên vùng da bị bong gân.Cố định thuốc đắp lại trong khoảng 3 tiếng rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

- Dùng lá ngải cứu cúc tần, củ nghệ bàng cũng áp dụng theo cách tương tự như trên. Đắp nó lên vùng da đang bị tổn thương là được.

- Lấy củ cây chìa vôi đem giã nhuyễn rồi trộn với chút rượu trắng và giấm ăn chườm vào chỗ đau. Sau một thời gian ngắn điều trị sẽ thấy kết quả.

Trên đây là vài gợi ý đơn giản mà hiệu quả bạn có thể dùng để chữa trị bong gân bàn chân. Những mẹo nhỏ này chỉ có tác dụng tốt nhất với trường hợp bong gân nhẹ mà không cần bạn phải tìm đến bác sĩ. Còn đối với trường hợp nặng hơn bạn có thể dùng cách này để hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn nên chú ý không được vận động mạnh để tránh tình trạng bong gân ngày càng nghiêm trọng hơn cũng như ăn uống đủ chất để tăng cường sức khỏe nhé.