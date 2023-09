Đun chuối lấy nước uống rồi đi ngủ, bạn sẽ bất ngờ khi biết kết quả xảy ra sau đó

Mất ngủ thường xuyên là một trong những yếu tố gây nên các bệnh như trầm cảm, căng thẳng và lo âu. Không chỉ gây mệt mỏi cho người bệnh mà mất ngủ còn làm giảm chất lượng cuộc sống và công việc do cơ thể thiếu năng lượng.

Hiện nay, có khá nhiều phương thuốc điều trị căn bệnh mất ngủ do các bác sĩ kê đơn. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể khắc phục căn bệnh mất ngủ này ngay tại nhà của mình bằng phương pháp tự nhiên. Nguyên liệu tự nhiên mà chúng tôi muốn nói đến ở đây chính là chuối, chỉ một trái chuối xanh bạn đã có thể ngủ ngay sau khi đặt lưng xuống giường vài phút.

Việc thực hiện chỉ mất 10 phút và bạn sẽ chấm dứt tình trạng mất ngủ ngay sau đêm đầu tiên thực hiện.

Dưới đây là tất cả những gì bạn cần phải chuẩn bị:

Chuẩn bị:

- 1 quả chuối xanh

- 1 ly nước (chừng 250ml)

- 1 thanh quế (tùy thích có thể có hoặc không)

Bạn có thể mua thanh quế ở các nhà thuốc Đông y.

Thực hiện:

Việc mà bạn cần phải thực hiện chỉ là cắt 2 đầu quả chuối rồi đặt chúng vào một cái nồi. Đổ nước vào nồi và đun sôi trong vòng 10 phút. Sau đó, bạn có thể cho quế vào ngâm chừng 10 phút nữa, nếu bạn muốn và thích mùi vị của quế.

Sau cùng, chắt lọc lấy phần nước và uống trước khi đi ngủ chừng 1 tiếng đồng hồ. Cốc trà chuối xanh này sẽ có tác dụng làm dịu những điều bất thường trong não và cơ bắp của bạn, giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh và sâu hơn.

Kết thúc căn bệnh mất ngủ thật đơn giản đúng không nào? Hãy thực hiện ngay hôm nay để thức dậy vào sáng mai với cơ thể tràn đầy năng lương. Chúc bạn thành công.

