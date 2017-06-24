Đổ nước nóng vào chai rồi đặt bụng dưới, là phụ nữ nhất định phải biết bí quyết này

Theo một số nghiên cứu mới đây, chừng 14,8% số phụ nữ mắc u nang buồng trứng sau giai đoạn mãn kinh. Những u này thường là lành tính và xảy ra mà không có bất kỳ lý do rõ ràng nào. Tuy nhiên, có những u nang bệnh lý mà có thể chuyển biến thành ung thư .

Có một số trường hợp, u nang biến mất mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào. Tuy nhiên, nếu chúng gây ra bất cứ triệu chứng nào, bạn có thể can thiệp bằng nhiều cách để hạn chế sự phát triển của chúng.

Hầu hết các u nang không gây ra bất kỳ vấn đề nào, vì vậy phụ nữ không cảm nhận được rằng họ có chúng trong cơ thể. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng có thể dẫn đến đau khi đi tiêu, đầy hơi, và đau vùng chậu trong hoặc trước chu kỳ kinh nguyệt, kinh nguyệt không đều, đau khi giao hợp, căng tức bàng quang, trực tràng, đau bắp đùi và thắt lưng và buồn nôn. Ngoài ra, một số loại u nang buồng trứng có thể làm giảm khả năng sinh sản, thậm chí gây vô sinh.

Các cách tốt nhất đối với u nang buồng trứng

Áp dụng nhiệt

Người ta nói rằng nhiệt rất hiệu quả trong việc giảm đau hoặc chuột rút cơ bắp ở bụng do u nang buồng trứng.

Chỉ cần đặt một chai nước nóng hoặc nước ấm trên vùng xương chậu và bụng dưới Giữ chai nước ở vị trí đó tối thiểu 15 phút. Bạn có thể áp dụng cách này bất cứ lúc nào cảm thấy đau.

Trà hoa cúc

Các loại trà thảo dược như hoa cúc được coi là một phương thuốc hiệu nghiệm để điều trị các triệu chứng và cơn đau liên quan với u nang buồng trứng. Do tác dụng an thần nhẹ của nó, trà hoa cúc sẽ giúp bạn thư giãn và sẽ giúp làm dịu cơn đau. Hơn nữa, nó sẽ giúp thúc đẩy dòng chảy của máu trong tử cung và vùng chậu.

Bạn chỉ cân thêm hai muỗng cà phê hoa cúc trong nước nóng. Đậy nắp và để nó trong khoảng 5 phút.

Lọc lấy phần nước và thêm một chút mật ong để tạo vị ngọt thanh. Uống 2-3 tách trà hoa cúc mỗi ngày cho đến khi vấn đề của bạn được giải quyết.

Dùng giấm táo

Giấm táo sẽ giúp hòa tan và thu nhỏ u nang buồng trứng được gây ra bởi sự thiếu hụt kali. Giấm rượu táo rất giàu kali được nhiều chuyên gia khuyên dùng.

Đặt một muỗng canh giấm rượu trong một cốc nước ấm. Sau đó, thêm một muỗng canh mật ong. Uống 1-2 tách trà hoa cúc mỗi ngày cho đến khi vấn đề của bạn được giải quyết.

Phương thuốc này cũng dùng rất tốt cho những người xuất huyết quá nhiều, chuột rút và đầy hơi trong kì kinh nguyệt.