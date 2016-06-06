Điều kì diệu gì xảy ra nếu bạn đặt một miếng vỏ chuối lên trán trong vòng 3 phút?

Sống khỏe 06/06/2016 09:02

Đau đầu, đâu nửa đầu là căn bệnh thường gặp, nó mang đến sự khó chịu và mệt mỏi cho người bệnh. Chỉ với một miếng vỏ chuối, bạn sẽ đẩy lùi cơn đau đầu chỉ trong vài phút, theo Healt Hadvisor Group.

Khi gặp phải cơn đau nửa đầu bạn sẽ cảm thấy vô cùng nhức nhối kèm theo nhiều triệu chứng như buồn nôn, nôn ói và cực kì nhạy cảm với âm thanh. 

Nguyên nhân của chứng đau nửa đầu vẫn chưa được xác định chính xác và mỗi người mắc bệnh thường có lí do cá nhân. Một số người bị dau nửa đầu do thay đổi nội tiết tố, một số do căng thẳng, do nắng nóng hoặc do thay đổi áp suất khi thay đổi môi trường sống.

Thế nhưng may mắn thay, cơn đau đầu đã được vô hiệu hóa một cách nhanh chóng bằng một số phương pháp vô cùng đơn giản. Nếu bạn đang bị chứng đau đầu hành hạ, hãy dùng ngay các phương pháp tự nhiên dưới đây để giải quyết chúng chỉ trong vài phút.

1. Vỏ chuối

Làm lạnh một miếng vỏ chuối bằng cách để chúng trong tủ lạnh hoặc ngâm với đá lạnh sẽ là phương pháp dễ dàng và tuyệt vời nhất cho bạn. Vỏ chuối rất giàu kali nên có thể giúp bạn giảm cơn đau đầu nhanh chóng. 

Tất cả những gì bạn phải làm là đặt một miếng vỏ chuối lạnh lên trán và cổ, bạn sẽ thấy cơn đau đầu giảm đi chỉ trong vài phút.

2. Dầu ô liu

Theo một nghiên cứu được tiến hành bởi các giáo sư tại Adolescent Medicine, dầu ô liu và dầu cá có thể làm giảm tần suất, cường độ và thời gian của chứng đau nửa đầu. Hai loại dầu này chứa một lượng lớn omega-3 – axit béo không bão hòa giúp điều tiết quá trình đông máu và co giãn thành động mạch.

Việc bạn cần làm là thoa một chút dầu ô liu lên trán, massage nhẹ nhàng và cơn đau sẽ giảm đi chỉ trong khoảng 10 phút.

3. Tinh dầu bạc hà

Theo một nghiên cứu tiến hành tại Đại học Thomas Jefferson, một gel tinh dầu bạc hà giúp làm giảm áp lực từ chứng đau nửa đầu sau một vài giờ. Việc bạn cần làm đơn giản chỉ là massage đầu nhẹ nhàng với một chút tinh dầu bạc hà, cơn đau đầu sẽ biến mất sau khoảng 30 phút đến một giờ.

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