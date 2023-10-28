Đây là loại củ có ‘giá rẻ bèo’ ở Việt Nam nhưng được thế giới ca ngợi là 'vàng lỏng', thần dược cho sức khỏe

Nghệ là một nguyên liệu tự nhiên được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Không những vậy, củ nghệ còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và được thế giới ca ngợi là 'vàng lỏng', thần dược cho sức khỏe.

Từ lâu, nghệ đã được biết đến là một loại gia vị không thể thiếu trong mỗi căn bếp của người Việt. Hơn nữa, nghệ còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe. Nghệ có nhiều loại, tuy nhiên, thông dụng nhất là củ nghệ vàng. Trong nghệ vàng có chứa các hợp chất hoạt tính sinh học gọi là curcuminoids, trong đó hoạt chất nhiều nhất là curcumin. Curcumin là một polyphenol chịu trách nhiệm tạo ra màu vàng tươi của nghệ.

Nghệ có nhiều loại, tuy nhiên, thông dụng nhất là củ nghệ vàng. Ảnh minh họa: Internet Curcumin có hoạt tính như một kháng sinh có tác dụng chống viêm rất mạnh. Theo nhiều nghiên cứu, curcumin có thể kiểm soát một số tình trạng viêm, viêm khớp, hội chứng chuyển hóa, kể cả tình trạng lo lắng và tăng lipid máu. Nghệ còn cung cấp khá nhiều vitamin, khoáng chất như: Vitamin C, K, E, Kali, canxi, sắt… những chất quan trọng trong quá trình trao đổi chất và tăng cường hệ miễn dịch. Những công dụng của củ nghệ đối với sức khỏe

Có thể giúp hỗ trợ ngăn ngừa ung thư Chất curcumin được tìm thấy trong nghệ có thể đóng một vai trò trong việc hỗ trợ ngăn ngừa hoặc điều trị một số bệnh ung thư bao gồm ung thư vú, tuyến tiền liệt, tuyến tụy và đại trực tràng. Theo các nhà nghiên cứu, chất curcumin có trong nghệ có thể giúp làm chậm sự hình thành các tế bào khối u và thậm chí có thể ngăn chặn các khối u hình thành. Tuy nhiên vấn đề này vẫn cần phải nghiên cứu thêm. Chất curcumin trong nghệ đóng một vai trò trong việc hỗ trợ ngăn ngừa hoặc điều trị một số bệnh ung thư. Ảnh minh họa: Internet Điều trị chống viêm tự nhiên Viêm có lợi cho cơ thể của bạn nếu tình trạng này diễn ra ngắn hạn vì nó giúp chống lại những mầm bệnh tấn công từ bên ngoài và sửa chữa những tổn thương. Nhưng khi tình trạng viêm trở thành mạn tính, nó có thể dẫn đến nhiều bệnh và tình trạng sức khỏe yếu như bệnh tim, ung thư, bệnh Alzheimer và các tình trạng thoái hóa khác như viêm khớp. Chất curcumin trong nghệ chống lại chứng viêm mạn tính và việc dùng một gram nghệ mỗi ngày có thể giúp giảm đau hiệu quả. Tăng cường sức khỏe đường ruột Nghệ được sử dụng trong y học để chữa bệnh tiêu hóa. Các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của curcumin có thể góp phần vào sức khỏe đường ruột bằng cách giảm viêm. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy nghệ có thể được sử dụng như một phương pháp điều trị Hội chứng ruột kích thích. Nghệ được sử dụng trong y học để chữa bệnh tiêu hóa. Ảnh minh họa: Internet Lưu ý khi sử dụng Không nên sử dụng nghệ với liều lượng quá nhiều, có thể sẽ gây ra tác dụng phụ và vàng da, tiêu chảy, buồn nôn...

Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi áp dụng bất kì loại thuốc nào.

Không nên sử dụng nghệ khi gặp các vấn đề về túi mật.

Có thể kết hợp nghệ với mật ong để phát huy tối đa tác dụng điều trị bệnh.

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn 1 củ nghệ mỗi ngày? Nghệ được xếp vào danh sách các thực phẩm chống viêm tốt nhất nhưng bạn có biết nó còn là 'thần dược' của cơ thể?

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