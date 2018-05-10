Cứ hấp những loại trái cây này, chúng sẽ trở thành 'thần dược' chữa bệnh vô cùng hiệu quả

Sống khỏe 10/05/2018 17:25

Không chỉ chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, những loại cây sau đây khi hấp lên sẽ trở thành "thần dược" giúp phòng và chữa được một số căn bệnh.

Các loại trái cây là nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin và nhiều chất dinh dưỡng khác cần thiết cho cơ thể. Thông thường, trái cây ngon nhất và đảm bảo đầy đủ dưỡng chất khi còn tươi.

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Trái cây là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, một số loại trái cây nếu được hấp lên sẽ có khả năng chữa trị bệnh vô cùng hiệu quả khiến nhiều người phải bất ngờ.

Những loại trái cây hấp có công dụng chữa bệnh hiệu quả

Cam hấp muối

Cam có chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa và vitamin C rất tốt cho sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Trong Trung y, cam hấp muối là một bài thuốc có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, trị ho và giảm đau rát cổ họng hiệu quả.

Cách hấp cam với muối:

Cam mua về rửa thật sạch. Nếu kĩ hơn, bạn có thể ngâm với nước muối pha loãng trong 15 phút (250ml nước pha với 1 muỗng cà phê muối).

Sau đó, cắt phần trên của quả cam để làm nắp, cho vào phần còn lại 1/2 muỗng cà phê muối. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên dùng đũa hay nĩa giúp muối thấm sâu vào cam. Tiếp theo, đậy nắp cam lại, cho cả quả vào chén rồi đặt vào nồi hấp trong khoảng 15 phút.

Cứ hấp những loại trái cây này, chúng sẽ trở thành 'thần dược' chữa bệnh vô cùng hiệu quả - Ảnh 2
Cam hấp muối giúp trị viêm họng và ho rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bạn ăn phần thịt cam và uống lượng nước được tiết ra trong chén khi còn ấm để đạt được hiệu quả tốt nhất. Thực hiện phương pháp này 2 lần/ngày, chắc chắn cảm giác đau họng hoặc chứng ho sẽ giảm bớt rõ rệt.

Táo

Táo là một trong những loại trái cây cực tốt cho sức khỏe và mang lại nhiều lợi ích trong việc làm đẹp nhờ chứa hàng loạt vitamin như A, C, E... Ngoài ra, táo còn có chứa chất chống oxy hóa giúp phòng ngừa ung thư, nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ hữu hiệu.

Cứ hấp những loại trái cây này, chúng sẽ trở thành 'thần dược' chữa bệnh vô cùng hiệu quả - Ảnh 3
Táo hấp là bài thuốc tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng thuộc Đại học Oxford (Anh), táo hấp cả vỏ có thể chữa được chứng tiêu chảy, giải độc và rất có lợi trong việc hỗ trợ tiêu hóa. Nguyên nhân là khi táo được hấp lên sẽ làm gia tăng lượng pectin - một chất xơ hòa tan có lợi cho hệ tiêu hóa.

Cách hấp táo

Táo bạn rửa sạch và ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 10 phút rồi cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Sau đó, bạn cho táo vào nồi hấp trong khoảng 5 phút là có thể dùng ngay. Dùng táo hấp mỗi ngày sẽ giúp tăng cường sức đề kháng và cải thiện hệ tiêu hóa vô cùng hiệu quả.

Bưởi

Bưởi nổi tiếng với công dụng giảm cân và làm đẹp hiệu quả. Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa lượng lớn vitamin C và một số chất khác giúp tăng cường hệ miễn dịch cũng như làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Ngoài ra, vỏ bưởi còn chứa nhiều tinh chất có khả năng chữa ho hữu hiệu, đặc biệt nếu được hấp lên thì công dụng chữa bệnh sẽ càng tăng.

Cách hấp bưởi

Vỏ bưởi sau khi rửa sạch, bạn thái thành từng sợi nhỏ để chúng dễ dàng tiết ra phần dưỡng chất bên trong. Tiếp theo, cho đường phèn cùng với vỏ bưởi cắt sợi vào trong chén rồi đem hấp cách thủy. Khi đường phèn tan hết và vỏ bưởi chín mềm, bạn có thể tắt bếp rồi sử dụng.

Cứ hấp những loại trái cây này, chúng sẽ trở thành 'thần dược' chữa bệnh vô cùng hiệu quả - Ảnh 4
Vỏ bưởi hấp với đường phèn sẽ giúp những cơn ho dai dẳng biến mất - Ảnh minh họa: Internet

Cho người bị ho dùng 2 muỗng canh nước vỏ bưởi và đường phèn từ 3 - 4 lần/ngày. Sau khoảng 4 ngày, những triệu chứng khó chịu sẽ dần biến mất.

Với những loại trái cây có công dụng chữa bệnh khi được hấp lên này, hy vọng bạn sẽ áp dụng thành công và giúp cả nhà luôn có một sức khỏe tốt nhé!

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