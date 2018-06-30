Củ cải trắng ngâm mật ong: Bài thuốc trị cảm rẻ tiền của người Nhật hiệu quả chỉ sau 3 ngày

Thông thường, khi có những dấu hiệu cảm lạnh, chúng ta thường tự mua thuốc về dùng. Tuy cách này có tác dụng nhanh nhưng lại có thể gây ra một số tác dụng phụ và bệnh rất dễ tái phát.

Thời tiết nắng mưa thất thường như hiện nay khiến nhiều người có sức khỏe kém thường bị bệnh, nhất là cảm lạnh. Những triệu chứng như ho, sốt, nghẹt mũi hay nhức đầu... khiến người bệnh vô cùng khó chịu và gây ra nhiều phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày.

Theo y học hiện đại, củ cải trắng có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như: canxi, sắt, kali, vitamin B và C...

Chính vì thế, để vừa khỏi bệnh nhanh vừa đảm bảo an toàn, các bạn nên áp dụng ngay bài thuốc đặc biệt tên hachimitsu daikon (củ cải trắng và mật ong) của người Nhật Bản sau đây.

Còn trong Đông y, đây là loại củ vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng chữa ho, long đờm... vô cùng hiệu quả. Đặc biệt, bài thuốc trị cảm lạnh bằng củ cải trắng ngâm mật ong của người Nhật mang lại kết quả tốt nhất và được các chuyên gia khuyên dùng.

Củ cải trắng có nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, mật ong chứa tới 70 chất khác nhau và đều là những chất quan trọng cho cơ thể như canxi, kali, natri, magie, lưu huỳnh, sắt, iot... Ngoài ra, mật ong còn có cả radium, nhiều loại vitamin như B1, B2, E, K,C và carotene rất tốt cho cơ thể.

Với những thành phần và đặc tính sát khuẩn tự nhiên cao, mật ong chính là cách giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa các bệnh trong thời tiết thất thường hữu hiệu nhất.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia thuộc trường Đại học Tokyo (Nhật Bản), sự kết hợp giữa hoạt tính kháng khuẩn, virut của củ cải trắng và mật ong rất có lợi trong việc điều trị cũng như phòng ngừa các bệnh về hô hấp.

Mật ong có khả năng kháng khuẩn cao tốt cho việc điều trị cảm lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, nếu thường xuyên dùng hỗn hợp này, còn giúp bạn phòng ngừa được một số bệnh ung thư, đặc biệt là dạ dày. Nguyên nhân vì trong củ cải trắng có chứa nitrosamine, hợp chất giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư hiệu quả.

Cách làm củ cải trắng ngâm mật ong

Chuẩn bị:

Củ cải trắng: 1 củ

Một ong: 300ml

Lọ thủy tinh có nắp

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch củ cải, cắt thành từng miếng nhỏ (khoảng 3 - 4 cm).

Bước 2: Xếp củ cải vào lọ thủy tinh, sau đó bạn đổ mật ong vào, cho thêm một chút muối.

Bước 3: Khi nước củ cải tiết ra hòa với mật ong (ngâm khoảng 1 ngày), bạn có thể dùng trực tiếp hoặc hòa với nước nóng để làm dịu cơn đau họng ngay lập tức.

Củ cải trắng ngâm mật ong là phương pháp trị cảm lạnh hiệu quả của người Nhật Bản - Ảnh minh họa: Internet

Với với bước đơn giản, hy vọng bạn sẽ làm ngay một lọ củ cải trắng ngâm mật ong để giúp cả nhà điều trị và phòng ngừa cảm lạnh tốt nhất.