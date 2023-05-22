Cổ nhân có câu: 'Âm hư gối đầu ẩm, dương hư giường không ấm', những thói quen giúp phụ nữ đẹp như tuổi 18, trẻ mãi không già

Dân gian lưu truyền rằng: ‘Âm hư gối đầu ẩm, dương hư giường không ấm’, vậy ý nghĩa thực sự là gì?

Theo quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc, thể chất đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe con người. Câu nói "Âm hư gối đầu ẩm, dương hư giường không ấm" cũng là một trong những ngụ ý này. Trước tiên, là "âm hư gối đầu ẩm", ở đây ý chỉ những người âm hư trong khi ngủ dễ bị hiện tượng đổ mồ hôi trộm, dẫn đến gối bị ẩm ướt. Theo quan điểm của Đông y, bởi vì dịch cơ thể là thuộc về phần âm, nếu dương trong cơ thể không thể kìm hãm được âm, sẽ sinh ra nhiệt hư.

Chính vì vậy, nếu chẳng may cơ thể bị nhiệt hư sẽ khiến mồ hôi chảy ra vào ban đêm. Đó chính là hiện tượng đổ mồ hôi trộm, và đó là lý do tại sao những người âm hư ngủ vào ban đêm sẽ đổ mồ hôi. Đồng thời vào ban đêm, bề mặt cơ thể con người không được bảo vệ đầy đủ, cũng dễ đổ mồ hôi hơn ban ngày. Đó là cơ chế cơ bản của mồ hôi trộm, và cũng là con đường trao đổi chất chính. ‘Âm hư gối đầu ẩm, dương hư giường không ấm’ - Ảnh: Internet Còn "dương hư giường không ấm" có nghĩa là người dương hư khi ngủ chăn luôn không ấm lên được. Lý giải về điều này, y học cho rằng, đầu tiên dương hư đề cập đến khả năng thân thể hướng thượng và thúc đẩy yếu đi. Nếu tồn tại thể chất dương hư, như vậy sẽ xuất hiện hiện tượng tứ chi lạnh cùng với tinh thần bơ phờ, những biểu hiện này đều tương đối đại biểu. Vậy nên, ý nói của câu này chính là người có thể chất dương hư thân thể lạnh, nên lúc ngủ chăn rất khó ấm lên, cho dù thời gian lâu cũng không ấm lên được.

Từ những điều trên, có thể thấy rằng, nội tiết tố ở cả nam và nữ vô cùng quan trọng. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn tác động đến quá trình sinh sản về sau. Chính vì vậy, việc cân bằng nội tiết tố vô cùng quan trọng. Sau đây, là một số mẹo nhỏ giúp chị em được khỏe đẹp hơn mọi ngày. Ngâm chân với nước ấm hoặc pha thêm các loại thảo dược: Các chị em đang gặp các tình trạng kinh lạc bị tắc nghẽn đều có thể áp dụng biện pháp này. Bằng cách này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu trong cơ thể, tăng cường sức đề kháng và giúp cải thiện các bệnh về kinh nguyệt ở chị em. Ngâm chân với nước ấm hoặc pha thêm các loại thảo dược - Ảnh: Internet Tự massage vùng xương chậu: Xương chậu là một trong những bộ phận quyết định đến quá trình tuần hoàn kinh nguyệt. Nếu chu kỳ kinh nguyệt của bạn bắt đầu hoặc kết thúc xuất hiện máu màu nâu sậm hay bụng dưới cảm thấy lạnh khi chạm vào, xương chậu của bạn đang cần sự giúp đỡ. Việc massage vùng xương chậu sẽ giúp cho quá trình hành kinh được lưu thông hơn. Uống trà gừng: Không ít chị em thường rơi vào trạng thái đau bụng vào những ngày kinh kỳ, nguyệt san ra không đều, sẫm màu, vón cục. Nếu gặp phải tình trạng này, chị em hãy pha một tách trà gừng ấm và dùng ngay để làm ấm phần bụng nhé! Hoặc bạn có thể áp tách trà nóng vào bụng dưới để làm ấm bộ phận này, từ đó hỗ trợ quá trình kinh nguyệt, hạn chế hiện tượng lạnh bụng, máu đông, đau bụng. Tập thiền, tập yoga nhẹ: Từ xưa, thiền hoặc yoga là hai bộ môn được nhiều chị em phụ nữ yêu thích và hỗ trợ sức khỏe cho người tập. Khi luyện tập một trong hai bộ môn này, chị em không chỉ sở hữu dáng vóc tươi trẻ, thân hình khỏe khoắn mà sức khỏe của cô bé cũng trở nên cải thiện nhiều hơn. Đặc biệt, còn giúp chị em cải thiện nội tiết tố, giải quyết các tình trạng mất ngủ, đổ mồ hôi đêm, khí hư ở nữ giới.

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