Chỉ cần uống 1 thìa này, đặt lưng xuống là ngủ thẳng giấc tới sáng không mộng mị

Bạn đang gặp vấn đề giấc ngủ ban đêm? Mỗi đêm, khi những người xung quanh đã ngon giấc thì bạn vẫn còn trăn qua trở lại cố tìm cách dỗ giấc? Bạn cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy sáng hôm sau? Thế thì đây là bài báo dành cho bạn.

Có một số yếu tố khiến bạn 'trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành' như thiết bị điện tử, stress, thuốc, ăn uống, vv. Lối sống thiếu lành mạnh cũng có ảnh hưởng xấu tới thói quen ngủ. Để giải quyết tận gốc vấn đề, bạn cần có sự thay đổi lối sống ngay lập tức.

Việc khó ngủ ban đêm sẽ ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe về dài hạn. Tình trạng này khiến bạn bị căng thẳng, mệt mỏi, ảnh hưởng tới công việc và sinh hoạt hàng ngày. Để ngủ được, nhiều người phải dùng đến thuốc ngủ. Tuy nhiên bạn có thể bị mất ngủ dài hạn nếu lạm dụng thuốc, hơn nữa các loại thuốc ngủ có ảnh hưởng cực xấu tới sức khỏe.

Ngoài việc dùng thuốc, có một số liệu pháp tự nhiên không chỉ giúp bạn ngủ ngon mà còn giúp cơ bắp thư giãn. Melatonin là 1 hormone giúp điều chỉnh chu kỳ thức/ngủ. Đây là hormone có khả năng gây buồn ngủ, giúp hạ thân nhiệt để cơ thể chuyển sang chế độ ngủ. Công thức sau sẽ giúp tăng sản xuất hormone melatonin để bạn dễ dàng rơi vào giấc ngủ hơn.

Nguyên liệu

1 muỗng dầu dừa

1/4 thìa mật ong

1/8 thìa muối biển

Hỗn hợp này giúp giảm hormone cortisol gây stress. Đây là nguyên nhân chính khiến bạn thức giấc giữa khuya.

Có 2 phương pháp chuẩn bị công thức này:

Công thức 1

Lấy 1 cái bát rồi trộn dầu dừa, mật ong và muối biển trong đó. Uống 1 muỗng hỗn hợp này trước khi lên giường. Sau đó, uống một ít nước lọc.

Công thức 2

Uống dầu dừa và mật ong riêng rẽ rồi uống thêm một ít nước. Bạn cũng có thể uống muối biển riêng rồi uống một ít nước.

Vì sao các nguyên liệu này có khả năng giúp bạn ngủ ngon tới sáng? Dầu dừa chứa chất béo không bão hòa cung cấp năng lượng cho cơ thể suốt đêm. Nó cũng ngăn sự tăng vọt đường huyết, vốn gây ra rối loạn giấc ngủ.

Mật ong giúp cung cấp đủ glycogen gan cho não. Nếu không có đủ glycogen gan để tăng năng lượng cho não, thế thì tuyến thượng thận sẽ tăng thêm hormone stress. Và điều này dẫn tới việc bạn khó ngủ.

Trong khi đó, muối rất có lợi cho giấc ngủ vì nó giảm hormone stress. Nó cũng cung cấp đủ năng lượng giúp cơ thể duy trì hoạt động cả đêm. Hơn nữa, natri trong máu sẽ giảm adrenalin hay cortisol.

Lưu ý

Trong trường hợp bạn thường thức giấc giữa đêm, bạn có thể uống lại hỗn hợp này. Bạn sẽ ngủ trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau đó. Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).