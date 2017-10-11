Cảnh báo: Chỉ tắm thôi mà dẫn tới đột tử, thói quen tai hại rất nhiều người mắc

Sống khỏe 11/10/2017 20:08

Tắm là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, không phải lúc nào thích bạn cũng có thể tắm được. Chỉ một sai lầm nhỏ đối với việc tắm rửa hàng ngày cũng có thể lấy đi tính mạng của bạn đấy!

Tắm quá lâu

Cảnh báo: Chỉ tắm thôi mà dẫn tới đột tử, thói quen tai hại rất nhiều người mắc - Ảnh 1
Tắm quá lâu là thói quen cực hại - Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể bạn tiếp xúc với khói bụi và ra mồ hôi suốt cả ngày, tuy nhiên đừng vì thế mà dành quá nhiều thời gian cho việc tắm nhé! Bởi vì nó có thể phản tác dụng và gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn.

Đối với những người có thói quen ngâm mình trong bồn tắm, điều này lại càng nguy hiểm hơn. Nước có thể khiến nhiệt độ cơ thể hạ thấp quá mức mà bạn không hề hay biết, gây ra hiện tượng tụt huyết áp đột ngột, dẫn đến ngất xỉu và nguy hiểm hơn là tử vong.

Tắm trên nền trơn trượt

Cảnh báo: Chỉ tắm thôi mà dẫn tới đột tử, thói quen tai hại rất nhiều người mắc - Ảnh 2
Tắm trên nền trơn trượt dẫn đến nhiều tai nạn nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có biết mỗi năm có ít nhất 230.000 tai nạn thương tích xảy ra trong nhà tắm không? Đáng chú ý hơn, 20% trường hợp là do nền nhà trơn trượt.

Để đảm bảo an toàn cho cả gia đình, bạn hãy sử dụng vải chống trượt hoặc một tấm thảm để đứng lên khi tắm. Nếu cẩn thận hơn, bạn có thể lắp thêm các thanh vịn ở những vị trí trơn trượt hoặc xung quanh phòng tắm.

Tắm ngay sau khi làm việc

Cảnh báo: Chỉ tắm thôi mà dẫn tới đột tử, thói quen tai hại rất nhiều người mắc - Ảnh 3
Tắm ngay sau khi làm việc không tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể và cả tâm trí của bạn hoạt động căng thẳng khi làm việc. Nếu bạn đi tắm ngay khi vừa xong việc, các cơ quan sẽ không kịp điều chỉnh, máu chưa kịp lưu thông dễ dẫn tới bất tỉnh đột ngột. Vì thế, hãy nghỉ ngơi một chút để lấy lại thăng bằng sau đó mới tắm và thư giãn.

Mở điều hòa khi vừa tắm xong

Cảnh báo: Chỉ tắm thôi mà dẫn tới đột tử, thói quen tai hại rất nhiều người mắc - Ảnh 4
Mở điều hòa khi vừa tắm xong là thói quen nguy hiểm của nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ cơ thể sau khi tắm xong thường thấp hơn mức bình thường. Nếu bạn bật thêm điều hòa thân nhiệt có thể tăng hoặc giảm đột ngột gây ảnh hưởng tới nhịp thở, nhịp tim, thậm chí là dẫn đến tai biến và đột quỵ

Tắm ngay khi vừa ngủ dậy

Sẽ rất tốt nếu bạn vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy, thưởng thức bữa sáng và nghỉ ngơi một chút rồi mới bước vào nhà tắm. Khi đó, việc tắm gội sẽ khiến bộ não của bạn hưng phấn, cơ thể thoải mái và tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Đừng dại tắm ngay khi thức dậy bởi vì nhẹ thì bạn sẽ đau đầu chóng mặt, còn nặng là có thể tụt huyết áp và đột quỵ.

Tắm đêm

Bạn không nên tắm sau 23 giờ đêm. Đây là thời điểm tối kỵ đối với tất cả mọi người. Đặc biệt, nếu bạn tắm vào khung giờ này bằng nước lạnh thì sẽ dễ xảy ra tình trạng tụt huyết áp đột ngột, dẫn đến bất tỉnh và khả năng đột tử là rất cao. Dù bận rộn đến mấy thì hãy cố gắng tắm rửa sớm bạn nhé!

Tắm khi quá no, quá đói

Cảnh báo: Chỉ tắm thôi mà dẫn tới đột tử, thói quen tai hại rất nhiều người mắc - Ảnh 5
Tắm khi quá no, quá đói rất có hại - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia luôn khuyến cáo, tuyệt đối không tắm khi đang quá no hoặc quá đói. Sau khi ăn xong cần nghỉ ngơi từ 10- 30 phút trước khi tắm để tránh gây ảnh hưởng đến đường ruột và dạ dày của bạn. Còn trường hợp quá đói, việc tắm sẽ làm giảm lượng đường trong máu và gây bất tỉnh!

Tắm là việc ai cũng phải làm, nhưng bạn cần biết tắm đúng cách. Với những chia sẻ trên đây, hi vọng bạn sẽ có thêm những thông tin hữu ích để giúp gia đình mình có một sức khỏe tốt nhất.

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