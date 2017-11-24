Cách trị gàu bằng baking soda – Công thức trị gàu hoàn hảo giúp tóc thêm bóng mượt

Cách trị gàu bằng baking soda sẽ làm sạch da đầu chỉ sau vài lần áp dụng. Bởi vì cách này có cơ chế tác động hiệu quả:

Baking soda thực chất là Natri Bicarbonate (NaHCO3) có dạng bột trắng mịn, hiện đang được bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Ngoài những công dụng như sát trùng vết thương, các vấn đề về tiêu hóa, dạ dày, ho, viêm họng thì trị gàu cũng là một trong những tác dụng đặc biệt của baking soda. Do nó có khả năng làm sạch, tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc gây nên gàu.

Mặc dù trị gàu rất tốt, nhưng baking soda có thể làm cho tóc bạn hơi khô. Tuy nhiên, chỉ sau vài lần sử dụng, da đầu sẽ thích ứng được để tiết ra một lượng độ ẩm vừa đủ để bổ sung lượng đã mất.

Cách tiện lợi nhất để sử dụng baking soda đó là sử dụng như một loại dầu gội đầu trực tiếp. Tuy nhiên, để hạn chế được tình trạng tóc khô và xơ rối, bạn hãy kết hợp baking soda với một số nguyên liệu sau:

Hướng dẫn cách thực hiện trị gàu bằng baking soda

Cách trị gàu bằng baking soda và giấm táo

Trong giấm táo có tính axit nhẹ sẽ cân bằng được độ kiềm trong baking soda để giảm thiểu khả năng gây khô và xơ tóc. Đồng thời, tăng tính làm sạch gàu, tiêu diệt nấm mốc và vi khuẩn – nguyên nhân chính gây ra gàu.

Nguyên liệu:

2 thìa baking soda.

2 – 3 thìa canh nước giấm táo

Cách làm:

Bạn trộn thật đều các nguyên liệu lại với nhau. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên tóc và da đầu, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất phát huy tác dụng tốt nhất. Để khoảng 3 phút, sau đó gội sạch bằng nước mát.

Bạn nên áp dụng 2 lần/tuần để có kết quả cải thiện tốt nhất, sử dụng đến khi nào trị hết gàu thì có thể ngừng.

Cách trị gàu bằng baking soda và nước cốt chanh

Nước cốt chanh cũng chứa một lượng axit tự nhiên, có tác dụng tẩy sạch tế bào chết. Nên khi kết hợp baking soda với chanh sẽ mang lại hiệu quả tốt sau lần đầu áp dụng.

Chuẩn bị:

2 thìa nước cốt chanh.

1,5 thìa baking soda.

Cách làm:

Trộn đều các nguyên liệu thành hỗn hợp đồng nhất.

Thoa đều hỗn hợp lên tóc và phần da đầu.

Massage nhẹ nhàng trong khoảng 3 phút, sau đó gội sạch bằng nước mát.

Thực hiện thường xuyên để có kết quả cải thiện tốt nhất.

Cách trị gàu bằng baking soda và dầu oliu

Baking soda sẽ tiêu diệt vi khuẩn và nấm, còn tinh dầu oliu tạo độ ẩm và bóng cho sợi tóc đồng thời cung cấp lượng nước nhất định cho da đầu không bị khô và bong tróc. Còn lòng đỏ trứng sẽ bổ sung protein, vitamin và dưỡng chất có tác dụng nuôi dưỡng tóc chắc khỏe.

Nguyên liệu cần có:

1 thìa baking soda.

1 lòng đỏ trứng gà.

1 thìa canh tinh dầu oliu.

Cách làm:

Làm nóng dầu oliu, sau đó trộn đều tất cả nguyên liệu thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó thoa hỗn hợp lên da đầu. Massage nhẹ nhàng da đầu trong 3 phút, rồi giữ 20 phút, cuối cùng gội đầu bằng nước sạch.