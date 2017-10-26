Đây là cách vệ sinh máy giặt vừa nhanh vừa sạch, chị em nội trợ hãy lưu lại ngay.

Máy giặt nếu không được vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên thì sẽ sinh ra hiện tượng đóng cặn ở van xả khiến cho quần áo không sạch và gây lãng phí điện. Không những vậy, khi không được làm sạch thì thiết bị này sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe .

1/2 cốc bột baking soda

4 cốc giấm

Khăn sạch, miếng chùi nhám

Thực hiện

Bước 1: Bỏ hết quần áo ra khỏi lồng giặt

Bước 2: Hòa 3 cốc giấm và 4 thìa canh baking soda rồi đổ vào lồng giặt.

Bước 3: Xả nước đầy lồng giặt, ngâm khoảng 1 tiếng.

Bước 4: Khởi động máy giặt và chọn chế độ giặt lâu nhất, cho máy chạy hết một chu trình giặt như thông thường.

Bước 5: Pha khoảng 1 thìa canh baking soda với 1 cốc giấm. Khi giặt xong thì rút điện rồi dùng hỗn hợp này lau trong lồng giặt và bên ngoài máy giặt.

Bước 5: Cuối cùng, xả lại thùng giặt, bật chế độ sấy khoảng 15 phút rồi mở cửa để máy giặt khô hoàn toàn.

Những lưu ý sử dụng máy giặt để hiệu quả và an toàn

Hãy duy trì vệ sinh máy giặt 2 lần/tháng để lồng máy luôn sạch sẽ.

Không dùng quá nhiều bột giặt để tránh làm đóng cặn trong lồng giặt.

Mở cửa máy giặt sau khi sử dụng để lồng máy được khô ráo rồi hãy đóng lại. Việc này sẽ giúp thoát hết các hơi ẩm trong máy giặt, tránh phát sinh nấm mốc.

Nếu quần áo dính nhiều vết bẩn bạn hãy giặt sơ bằng tay trước khi cho vào máy giặt.

Quần áo sau khi giặt xong hãy phơi ngay, không nên để lâu trong máy.