Bỏ túi 3 bài thuốc chữa viêm họng từ những vật liệu có sẵn trong nhà bếp

Cùng tham khảo những bài thuốc trị viêm họng đơn giản, hiệu quả tự nhiên, không tác dụng phụ mà ai cũng có thể thực hiện được
Thời tiết mưa nắng thất thường tạo điều kiện cho nhiều bệnh đường hô hấp xuất hiện, trong đó phải kể đến bệnh viêm họng. Trường hợp bệnh nặng có thể gây ho kéo dài ảnh hưởng tới sức khỏe, chưa kể khả năng lây lan của căn bệnh này rất cao. Vì vậy nếu phát hiện những người xung quanh bị viêm họng, bạn có thể pha chế 1 trong 3 bài thuốc dưới đây để họ súc miệng.
Bằng cách súc miệng, các loại thuốc này sẽ tiếp xúc trực tiếp với vị trí đang mắc bệnh, phát huy tối đa công dụng của chúng. Hy vọng với những nguyên liệu dễ tìm, gia đình của bạn sẽ không bao giờ phải lo ngại về bệnh viêm họng.
1, Nước súc miệng mật ong
Khuấy 1-3 muỗng cà phê vào 1 cốc nước ấm và súc miệng hai hoặc ba lần một ngày. Mật ong có tính chất kháng khuẩn nhẹ, làm dịu lại cổ họng đang bị viêm từ đó giảm ho. Ngoài ra mật ong chứa nhiều đường và các loại axit amin có lợi cho sức khỏe, giúp tăng cường sức đề kháng cơ thể trước các virus gây viêm họng.
2, Nước súc miệng muối
Hòa tan 1/2 muỗng cà phê muối trong 1 cốc nước ấm và súc miệng ba hoặc bốn lần mỗi ngày. Nước muối có tác dụng thu hút độ ẩm từ màng nhầy (do đó làm loãng chất nhầy) và giúp làm sạch đờm trong họng.
3, Nước súc miệng bạc hà
Đổ 1 chén nước sôi vào 2 túi trà bạc hà và ngâm trong 4-5 phút. Súc miệng hai hoặc ba lần một ngày. Các tinh dầu bạc hà trong bạc hà giúp mở thông đường mũi, tăng cường hít thở bằng đường mũi (thay vì hít thở bằng miệng do bạn bị nghẹt mũi). Nước súc miệng càng có hiệu quả đặc biệt khi bạn súc miệng với túi trà bạc hà cay nồng.