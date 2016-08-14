Bỏ túi 3 bài thuốc chữa viêm họng từ những vật liệu có sẵn trong nhà bếp

Thời tiết mưa nắng thất thường tạo điều kiện cho nhiều bệnh đường hô hấp xuất hiện, trong đó phải kể đến bệnh viêm họng. Trường hợp bệnh nặng có thể gây ho kéo dài ảnh hưởng tới sức khỏe, chưa kể khả năng lây lan của căn bệnh này rất cao. Vì vậy nếu phát hiện những người xung quanh bị viêm họng, bạn có thể pha chế 1 trong 3 bài thuốc dưới đây để họ súc miệng.

Bằng cách súc miệng, các loại thuốc này sẽ tiếp xúc trực tiếp với vị trí đang mắc bệnh, phát huy tối đa công dụng của chúng. Hy vọng với những nguyên liệu dễ tìm, gia đình của bạn sẽ không bao giờ phải lo ngại về bệnh viêm họng.